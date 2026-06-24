Caso "Oscar Capital": abogados discrepan por presunta estafa millonaria

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El caso que involucra a Oscar Sánchez Vilca, conocido públicamente como "Oscar Capital", continúa generando controversia tras la difusión de dos entrevistas a las partes en conflicto: su defensa legal y el abogado de los presuntos agraviados.

Defensa sostiene que el caso es civil y no penal

Por un lado, el abogado Ryder Fernández, defensor de Oscar Sánchez Vilca, sostuvo que el proceso penal habría sido mal planteado, ya que, según su versión, los hechos responden a relaciones contractuales de inversión que deberían resolverse en la vía civil. Indicó que los denunciantes entregaron dinero bajo acuerdos firmados y que no existiría, en su teoría del caso, intimidación o engaño suficiente para configurar un delito penal.

Fernández afirmó además que la vía penal debería ser "última ratio", es decir, utilizada solo cuando no existan otros mecanismos de solución. Cuestionó también la inclusión del delito de organización criminal, señalando que se estaría "sobredimensionando" el caso. Asimismo, rechazó que su patrocinado haya huido del país, asegurando que no existía una restricción de salida al momento de su viaje y que el investigado se ha puesto a disposición mediante sus abogados.

El defensor también reveló que, según su versión, el investigado habría solicitado asesoría legal previa sobre sus actividades financieras en 2025 y que parte de esa información habría sido utilizada posteriormente en su contra, lo que motivó la presentación de una denuncia deontológica contra el abogado de los denunciantes.

Agraviados afirman que sí habría delito de estafa

En contraste, el abogado Alex Choquecahua, representante de los presuntos agraviados, sostuvo que el caso sí constituye un hecho penal y no meramente civil. En entrevista, afirmó que existiría una presunta "estafa por contratos" o estafa mediante apariencia de legalidad, donde se habrían utilizado contratos de inversión para captar dinero de múltiples personas.

Alex Choquecahua señaló que la Fiscalía y la unidad especializada habrían requerido la formalización de la defensa del investigado, y cuestionó la forma en que este se ha apersonado al proceso. También indicó que parte de los denunciantes teme no recuperar su dinero, al tratarse de montos millonarios y múltiples afectados.

Respecto al delito de lavado de activos, informó que un grupo de agraviados ya habría presentado una denuncia adicional ante la Fiscalía especializada. Según precisó, serían más de una decena los denunciantes involucrados tanto en la investigación principal como en las ampliaciones por organización criminal y otros delitos.

Choquecahua también negó haber actuado de forma indebida en su anterior asesoría al investigado, asegurando que en ese momento recibió información distinta a la que hoy se conoce públicamente y rechazó cualquier conflicto ético en su actuación previa.

Investigación en curso

Ambas partes coinciden en que el caso aún se encuentra en etapa de diligencias iniciales, con declaraciones programadas de investigados y denunciantes. Mientras la defensa insiste en una controversia de carácter contractual, la parte denunciante sostiene que existiría un esquema de captación de dinero con indicios de delito penal. El proceso continúa en investigación por parte del Ministerio Público.