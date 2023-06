Chiclayo: Mujer acaba con el 70% del cuerpo quemado tras caerle olla de aguadito hirviendo

Una mujer tuvo que ser trasladada hasta Chiclayo al resultar con el 70% de su cuerpo quemado luego de que una olla hirviendo cayera sobre ella mientras se encontraba cocinando.

El esposo de la afectada, Joel Chávez Llamo, llevó a la fémina hasta el Hospital Las Mercedes para ser atendida en el área de Cirugía de Quemados debido al lamentable accidente.

Producto del incidente, la mujer sufrió quemaduras de segundo grado y permanece internada en el centro médico.

De acuerdo al esposo, las partes más afectadas son su espalda, cuello, su rostro y toda la parte frontal de su torso.

Los médicos le han informado que ella continúa en evaluación médica, por lo que está a la espera de una posible solicitud de traslado a Lima.

Desde su ingreso al centro médico, el sábado 3 de junio, la mujer ha ingerido pocos alimentos. Su pareja es quien se ha encargado de estar pendiente de su alimentación porque las condiciones de ella no se lo permiten.

El hospital Las Mercedes no cuentan con todos los insumos necesarios para poder atender el caso de esta mujer, lo que ha llevado a los especialista a solicitarle al esposo la compra de costosas medicinas.

Sin embargo, él no tiene los recursos económicos para poder solverntar dichos gastos: así que, optó por llamar a sus amigos a pedirles ayuda.

De acuerdo a sus declaraciones, los análisis de su esposa han sido realizados de manera particular. El monto de estos estudios asciende a los S/250.

Según Chávez, cada una de las ampollas que le pidieron tendría un valor de S/180. Estas deberán aplicarse diariamente durante más de una semana, lo que se vuelve inaccesible para él.

"Ahorita me han pedido una leche, o algo parecido, pero no lo pude comprar porque no me alcanzó nuevamente. Les he dicho que me den la receta para tratar de conseguirlo", agregó.