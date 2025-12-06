Piura: PNP incauta más de 3 000 'ladrillos' de droga que iban a ser trasladados a Europa en bananos orgánicos

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un nuevo operativo contra el narcotráfico y el crimen organizado, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección Antidrogas (DIDANDRO), incautó más de tres mil toneladas de drogas, las cuales tenían como destino Europa y otros mercados ilícitos.

Durante la presentación de los estupefacientes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, junto al presidente José jerí, el jefe de esta Dirección, Gral. Nilton Santos Villalta, detalló que lo incautado tuvo lugar en la carretera que va de Sullana a La Tina (Ayabaca), región Piura, tras un arduo trabajo de coordinación e inteligencia.

¡Duro golpe al narcotráfico! 🚓



El presidente José Jerí participó en la presentación de más de tres toneladas de droga incautadas por la Policía Nacional del Perú en #Piura, las cuales tenían como destino Europa.



De esta manera, el Gobierno reafirma su compromiso con la... pic.twitter.com/uCiWdK4uFI — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 6, 2025

Iban a ser transportados en bananos orgánicos

Tras lograr el importante hallazgo, los agentes policiales determinaron que había en total 3 037 'ladrillos' de cocaína al interior de un camión y que previo a su intento de traslado al "Viejo Continente", iba a ser camuflado en una empresa dedicada a la exportación de banano orgánico. Cabe precisar que, la autoridad policial indicó, que dicha compañía no guarda relación con el tráfico ilícito de drogas.

"Iban a empaquetar en banano orgánico tres o cuatro 'ladrillos' por cada caja. Una vez que lograban su cometido, introducían en un contenedor que estaba bajo la cadena de frío e iba a ser exportados a países europeos, específicamente Bélgica", declaró a nuestro medio.

Sobre la "modalidad" empleada por la organización criminal dedicada a este delito, indicó que suele emplearse en Ecuador y que han intentado replicarla a través del puerto Paita, no logrando su objetivo debido al trabajo articulado con la Agencia Antidrogas de EE. UU. (DEA).

Distritos fronterizos en estado de emergencia

El Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días a 28 distritos de provincias pertenecientes a las regiones de Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura , Puno y Ucayali, con el finalidad de hacerle frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia; así como, reforzar el control migratorio y fronterizo.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 137-2025-PCM, publicado este sábado 6 de diciembre, el Poder Ejecutivo dispone que la Policía Nacional del Perú asuma el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para determinar las zonas de intervención y mapas del delito.

Según la presente resolución, durante la medida de excepción se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, los cuales se aplican en las siguientes jurisdicciones: Lancones, Suyo y Ayabaca.

Además, el Gobierno dispone la creación del Comité de Fiscalización (CF), encabezado por el jefe de la División de Investigación Criminal de las Regiones Policiales, e integrado por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio Publico, Poder Judicial, Migraciones, SUNAT, SUTRAN, el gobierno regional y los gobiernos locales de las jurisdicciones declaradas en estado de emergencia, teniendo las siguientes funciones:

Patrullaje motorizado permanente y continuo por la línea fronteriza de Perú.

Intervención a los migrantes que intenten cruzar por pasos no habilitados y/o autorizados.

Operativos en los pasos no autorizados y/o habilitados a fin de prevenir y combatir la criminalidad.

Monitoreo aéreo con drones en las zonas donde se ubica la línea fronteriza y pasos no habilitados.

Acciones de inteligencia:

- Identificar, ubicar pasos no habilitados y/o autorizados en la línea fronteriza de los distritos señalados en el presente decreto supremo.

- Verificar que se lleve a cabo eficientemente los servicios policiales permanentes establecidos en la zona fronteriza.

- Coordinar oportunamente con las unidades operativas las acciones de inteligencia a realizarse en la zona fronteriza ante hechos delictivos.

De esta manera, la PNP da un nuevo golpe al narcotráfico, logrando esta importante incautación con destino europeo.