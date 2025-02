Comunidades nativas en frontera con Ecuador 'obligadas' a vivir de la minería ilegal por falta de apoyo del Estado

En entrevista con Exitosa, el director ejecutivo de la Organización Indígena de Desarrollo de las comunidades del Alto Comainas, Manuel Gómez, brindó detalles respecto a la situación en la que se encuentran algunas comunidades nativas que viven en la frontera con Ecuador y que además se dedican a la minería ilegal por falta de ayuda del Estado peruano.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Gómez mencionó que, desde hace muchísimos años, aquellos mineros que viven en la frontera con Ecuador carecen de servicios, carreteras, debido a que, además de no poder formalizar la actividad que realizan por la demora en el proceso, no reciben apoyo del Estado peruano ni mucho menos del Gobierno Regional de Amazonas.

"Lamentablemente estamos así años y no existe ningún tipo de apoyo por parte del Estado ni por parte del Gobierno Regional de Amazonas, que se supone que en coordinación con la DGFM, acá en Lima, tendrían que articular para poder llevar adelante este proceso de formalización de estos mineros, que tienen atrás familia, (...) me parece que no ven el fondo del asunto", declaró a nuestro medio.