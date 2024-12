Ministro Manero pide levantar bloqueo de carreteras en Moquegua: "No se puede aceptar"

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, se refirió a la situación en Moquegua y especificó que desde la Presidencia del Consejo de Ministros se tiene toda la intención de mantener un diálogo. Sin embargo, detalló la suspensión del bloqueo de carreteras para iniciar con este intercambio de palabras entre las autoridades y los moqueguanos.

En declaraciones para la prensa, el alto funcionario detalló que, desde la PCM, siempre han tenido la predisposición de iniciar un diálogo. Además, enfatizó en que se mantiene conversaciones con las autoridades moqueguanas para suspender las protestas para que el premier y sus ministros puedan ir a la región.

#EnVivo Angel Manero, ministro de Desarrollo Agrario y Riego: La Presidencia del Consejo de Ministros ha dicho a la región que suspenda la huelga para que vaya el premier y los ministros para dialogar a Moquegua. No se puede aceptar la presión del bloqueo de carreteras... pic.twitter.com/pe9L6VyFjC

En ese mismo orden de ideas, enfatizó que se tiene planeado que los planes propuestos en Arequipa respecto a la represa de Yanapuquio, se van a replicar en dos iguales en Moquegua. Así, aseguró que se estaría certificando cerca de 60 millones de metros cúbicos para la región.

"Lo que no se puede aceptar es la presión del bloqueo de carreteras porque eso no está permitido. A la región Moquegua, desde el punto de vista del agua, le hemos dicho claramente que, así como a Arequipa le vamos a dar Yanapuquio, que es una represa de 25 millones de metros cúbicos, para la región Moquegua, le estamos garantizando 60 millones de metros cúbicos en otras tres represas. De modo que no se puede partir una represa para dos regiones", enfatizó.