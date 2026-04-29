¡Lamentable! Pionono gigante hecho para la Feria de la Ciruela fue robado antes de la celebración

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La celebración llevada a cabo con motivo de la Feria Internacional de la Ciruela 2026 este fin de semana, se vio opacada con el robo de partes del pionono gigante que preparaba la provincia de Virú, ubicado en La Libertad.

Lo que prometía ser el pionono de ciruela más largo del mundo, se vio interrumpido por la falta de respeto de los pobladores que se aprovecharon de la producción del postre al aire libre y robaron partes del mismo.

Proyecto culinario

El acontecimiento gastronómico tenía como fin, posicionar a Virú como un lugar que se puede tomar de ejemplo a nivel culinario. Sin embargo, los hechos que generaron los pobladores, hicieron que toda la organización se vea afectada.

Por medio de este acto que era el principal en la celebración, decenas de asistentes sobrepasaron los límites permitidos y rompieron el cerco de seguridad que protegía el postre e iniciaron a servirse por su cuenta, haciendo caso omiso al protocolo que se había establecido.

Asimismo, el pionono estaba colocado alrededor de la plaza de armas para que fuera más atrayente al público. La longitud de este postre característico era de 600 metros y prometía ser el más largo de la historia.

Lamentablemente, el dulce tradicional no se pudo concluir por la intervención desafortunada de los asistentes que no respetaron y rompieron el orden.

Incluso, este postre peruano que pertenece a la gastronomía viruñeda fue preparada por productores peruanos y autoridades locales como parte del homenaje a la ciruela.

Desarrollo de los hechos

Previo al desarrollo de esta actividad en honor de la Feria Internacional de la Ciruela 2026, organizado por la Municipalidad Provincial de Virú, sufrió en cuestión de minutos que el gigantesco pionono pase de ser una exhibición gastronómica a una improvisada mesa sin control.

El desorden generó empujones, carreras con porciones del postre y escenas de confusión entre quienes sí esperaban el reparto oficial. Además, algunos asistentes hicieron reclamos por no haber podido degustar el producto.

Dicho hecho dejó sin probar el postre a niños, adultos mayores, familias y turistas que habían llegado al evento con expectativas de participar en una actividad organizada por las autoridades pertinentes.

Finalmente, este caso que ha sido comentado por varios medios ha generado un descontento colectivo al ver como los pobladores no ayudaron al correcto desarrollo de la actividad que venia siendo elaborada con anticipación en favor de lugar y el turismo que podía suscitar este evento a nivel mundial.