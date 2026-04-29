Familiares de peruanos en Rusia piden ayuda a las autoridades para que sean repatriados

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Desde la sede de Cercado de Lima, precisamente en la Cancillería se encontraron una serie de familiares de peruanos que se encuentran en el extranjero y buscan regresar al país con ayuda de las autoridades.

Más de 130 compatriotas se encuentran en Rusia y fueron llevados por medio de ofertas laborales de dudosa procedencia a las que accedieron estando aún en el Perú.

Ayuda a los familiares para su retorno

Las familias piden ayuda al Ministerio de Relaciones Exteriores, especialmente al canciller Carlos Pareja Ríos para que se realicen las gestiones necesarias y las personas que se encuentran lejos de casa puedan retornar en óptimas condiciones.

En un diálogo con Exitosa, la señora Noemi, hermana de uno de los agraviados brindo declaraciones acerca de su familiar que se fue con la promesa de trabajar como seguridad en Rusia y tendría una subvención económica de 20 mil dólares y un sueldo de 4 mil dólares.

Según la última comunicación que tuvo la declarante con el afectado, el pasado lunes 27 de abril, su hermano le dijo que requería de ayuda para regresar a su país de origen.

Amenazas vía telefónica

Por medio de un mensaje por teléfono, el peruano que se encuentra en el extranjero expresó su insistencia por ayuda, alegando a que estaría viviendo un infierno en el país europeo y que no quería recibir ninguna paga, con tal de retornar al Perú.

El hermano de la declarante se fue con la promesa de tener un mejor futuro y brindarle una vida de calidad a su menor hija de 6 años. Asimismo, en el Perú se desarrollaba como seguridad y por el aumento de sueldo que iba a tener, tomó la decisión de emigrar.

Tras la denuncia que vienen realizando, los familiares están recibiendo amenazas por parte de números extranjeros, pidiendo que dejen de invocar a las autoridades, de lo contrario, no volverían a ver a sus seres queridos.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso. Sin embargo, se espera que puedan realizar las gestiones pertinentes y puedan darse los retornos de los más de 130 compatriotas que fueron al país europeo.

En conclusión, este tipo de problemáticas que son ejecutadas por medio de las plataformas digitales son de gran alarma porque de san a todo nivel y las principales victimas son las personas que requieren de la subvención económica para mejorar sus vidas y las de sus familias.