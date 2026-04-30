¡Atención! UGEL Chiclayo dispone medidas preventivas en colegios por infección viral "mano, pie y boca"

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 30/04/2026
Tras detectarse los primeros brotes de la enfermedad Mano, Pie y Boca (EMPB), la UGEL Chiclayo emitió un comunicado urgente para frenar el avance de esta infección viral altamente contagiosa.
Debido a que el virus ataca principalmente a menores de cinco años, la entidad (en un trabajo conjunto con las gerencias regionales de Salud y Educación de Lambayeque) ha activado una serie de protocolos y disposiciones de cumplimiento obligatorio tanto en las instituciones educativas como en los hogares para salvaguardar la salud de los estudiantes.
Medidas preventivas para proteger a los niños
La UGEL Chiclayo ha enfatizado que la higiene es la barrera principal contra la propagación de la enfermedad Mano, Pie y Boca. Estas son las disposiciones clave para aplicar en colegios y casas:
- Lavado de manos riguroso: Debe realizarse con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Es vital reforzar este hábito después de ir al baño, toser, estornudar o cambiar pañales.
- Barreras de entrada: Se aconseja evitar que los niños se toquen los ojos, la nariz y la boca, ya que estas son las vías principales por donde el virus ingresa al organismo.
- Desinfección de superficies: Las instituciones y hogares deben realizar una limpieza constante de objetos de uso común, especialmente manijas de puertas y juguetes, que suelen ser focos de transmisión.
- Distanciamiento y uso personal: Es fundamental evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas y prohibir el intercambio de objetos personales, como cubiertos, vasos o platos.
¿Cómo identificar el virus a tiempo?
Los síntomas de la enfermedad "Mano, Pie y Boca" pueden confundirse inicialmente con un malestar común; sin embargo, existen señales específicas que los padres deben monitorear:
- Fiebre alta: Generalmente por encima de los 38 °C.
- Irritación de garganta: El niño presentará molestias evidentes al tragar alimentos.
- Malestar general: Cuadros de irritabilidad y falta de apetito.
- Signos distintivos (La clave del diagnóstico)
No obstante, el signo distintivo aparece poco después: el brote de pequeñas lesiones o ampollas localizadas específicamente en las palmas de las manos, las plantas de los pies y dentro de la cavidad bucal. Estas manifestaciones físicas no solo son visibles, sino que provocan cuadros de irritabilidad y un malestar generalizado en los niños afectados.
Aunque algunos padres pueden confundir esta enfermedad con la varicela, la diferencia es clara: la varicela se extiende por todo el cuerpo y dura más tiempo, mientras que el virus mano, pie y boca se localiza en zonas específicas y es de menor duración.
Además, a diferencia de enfermedades como la varicela, este virus no cuenta con una vacuna específica, por lo que la prevención depende principalmente de la higiene, especialmente el lavado frecuente de manos.