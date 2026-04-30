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¡Atención! UGEL Chiclayo dispone medidas preventivas en colegios por infección viral "mano, pie y boca"

La UGEL Chiclayo emitió un comunicado dirigido a la comunidad educativa, tras reportarse casos de la enfermedad "Mano, Pie y Boca" (EMPB), una infección viral que afecta principalmente a niños menores de cinco años.

Infección viral "mano, pie y boca"
Infección viral "mano, pie y boca" Difusión

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 30/04/2026

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Tras detectarse los primeros brotes de la enfermedad Mano, Pie y Boca (EMPB), la UGEL Chiclayo emitió un comunicado urgente para frenar el avance de esta infección viral altamente contagiosa. 

Debido a que el virus ataca principalmente a menores de cinco años, la entidad (en un trabajo conjunto con las gerencias regionales de Salud y Educación de Lambayeque) ha activado una serie de protocolos y disposiciones de cumplimiento obligatorio tanto en las instituciones educativas como en los hogares para salvaguardar la salud de los estudiantes.

Medidas preventivas para proteger a los niños

La UGEL Chiclayo ha enfatizado que la higiene es la barrera principal contra la propagación de la enfermedad Mano, Pie y Boca. Estas son las disposiciones clave para aplicar en colegios y casas:

  • Lavado de manos riguroso: Debe realizarse con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Es vital reforzar este hábito después de ir al baño, toser, estornudar o cambiar pañales.
  • Barreras de entrada: Se aconseja evitar que los niños se toquen los ojos, la nariz y la boca, ya que estas son las vías principales por donde el virus ingresa al organismo.
  • Desinfección de superficies: Las instituciones y hogares deben realizar una limpieza constante de objetos de uso común, especialmente manijas de puertas y juguetes, que suelen ser focos de transmisión.
  • Distanciamiento y uso personal: Es fundamental evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas y prohibir el intercambio de objetos personales, como cubiertos, vasos o platos.

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¿Cómo identificar el virus a tiempo?

Los síntomas de la enfermedad "Mano, Pie y Boca" pueden confundirse inicialmente con un malestar común; sin embargo, existen señales específicas que los padres deben monitorear:

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  • Fiebre alta: Generalmente por encima de los 38 °C.
  • Irritación de garganta: El niño presentará molestias evidentes al tragar alimentos.
  • Malestar general: Cuadros de irritabilidad y falta de apetito.
  • Signos distintivos (La clave del diagnóstico)

No obstante, el signo distintivo aparece poco después: el brote de pequeñas lesiones o ampollas localizadas específicamente en las palmas de las manos, las plantas de los pies y dentro de la cavidad bucal. Estas manifestaciones físicas no solo son visibles, sino que provocan cuadros de irritabilidad y un malestar generalizado en los niños afectados.

Aunque algunos padres pueden confundir esta enfermedad con la varicela, la diferencia es clara: la varicela se extiende por todo el cuerpo y dura más tiempo, mientras que el virus mano, pie y boca se localiza en zonas específicas y es de menor duración.

Además, a diferencia de enfermedades como la varicela, este virus no cuenta con una vacuna específica, por lo que la prevención depende principalmente de la higiene, especialmente el lavado frecuente de manos.

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