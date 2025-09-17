Delincuentes armados asaltan centro comercial Plaza Autoservicio en Huacho

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La inseguridad ciudadana volvió a golpear en la provincia de Huaura. La noche del último lunes, en la urbanización San Pedro, un grupo de delincuentes armados asaltó el Centro Comercial Plaza Autoservicio, causando terror entre los trabajadores y vecinos de la zona.

De acuerdo con los testimonios recogidos, al menos dos de los asaltantes llevaban el rostro cubierto con pasamontañas e ingresaron al establecimiento portando armas de fuego.

Para intimidar a quienes se encontraban dentro del local, realizaron disparos al aire y de inmediato exigieron la entrega del dinero recaudado durante el día. Tras consumar el atraco, los hampones huyeron a bordo de una motocicleta lineal, dejando una estela de pánico en la zona.

Los vecinos aseguraron que los minutos de violencia fueron de verdadero terror, pues los delincuentes actuaron con total frialdad y sin temor alguno a la presencia de autoridades.

Huacho

Preocupación por falta de seguridad y cámaras

Un aspecto que ha generado indignación es la posible ausencia de cámaras de seguridad en la zona, ya que hasta el momento no se ha confirmado si el centro comercial o la Municipalidad Provincial de Huaura cuentan con sistemas de videovigilancia que permitan identificar a los autores del robo.

Asimismo, se conoció que el Serenazgo llegó al lugar tras el asalto, pero solo después de que la Policía Nacional del Perú tomara el control de la situación.

Los vecinos manifestaron su molestia por la tardía reacción de las autoridades locales, lo que, según indicaron, pone en evidencia la falta de coordinación para actuar frente a hechos delictivos de esta magnitud.

Vecinos exigen acción inmediata

La zozobra en Huacho va en aumento. Según los testimonios de los vecinos, los altos índices de delincuencia se repiten con frecuencia en distintos puntos de la ciudad, sin que exista una respuesta clara de las autoridades para frenar estos actos delictivos.

Los moradores de la urbanización San Pedro solicitaron acciones inmediatas al municipio provincial y a la Policía Nacional para recuperar la tranquilidad en la zona.

En particular, demandaron que se refuerce la vigilancia con patrullajes constantes y se implementen cámaras de seguridad que ayuden a disuadir y atrapar a los delincuentes que operan en motocicletas.

Este nuevo asalto en el Plaza Autoservicio refleja un problema que se ha convertido en cotidiano: la delincuencia que actúa cada vez con más violencia y en espacios públicos concurridos. Ante ello, los ciudadanos de Huacho insisten en que la seguridad debe ser tratada como prioridad, pues cada día son más las familias que temen ser víctimas de la criminalidad.