Delincuentes disparan contra padre e hijo para robarles S/ 13 mil recién retirados de agencia bancaria

La inseguridad sigue cobrando fuerza. Esta vez, delincuentes abrieron fuego contra un padre y su hijo para robarles la suma de S/13 mil, que recién habían retirado de una agencia bancaria.

De acuerdo a información compartida por el corresponsal de Exitosa en Huaral, se conoció que un grupo de delincuentes, bajo la modalidad de marcas, dispararon contra un padre y su hijo con el claro objetivo de arrebatarles la exorbitante suma de dinero que tenían en su poder.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran que estos sujetos interceptaron a sus víctimas en plena carretera Palpa-Huando, cuando se disponían a subir a su vehículo.

Lamentablemente, los disparos alcanzaron tanto al padre como al hijo, por lo que tuvieron que ser inmediatamente trasladado al centro de de salud más cercano para recibir atención médica de emergencia.

Al respecto, los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron con las investigaciones para dar con el paradero de estos delincuentes, pero no fue hasta que, en medio de un operativo, agentes del Departamento de Investigación Criminal capturaron a Johan Manuel Cortés Cuadros alias 'Liendrita', quien estaría implicado en el asalto, además de registrar otros delitos en su historial.

Al momento de su detención, se le halló entre sus pertenencias un arma de fuego y quetes de Pasta Básica de Cocaína (PBC). Cortés fue puesto a disposición de la respectiva sede policial de Huaral para continuar con las indagaciones.

Un hecho similar se registró en Huaral. Y es que un hombre de 60 años no pudo contener el llanto al contar que fue víctima de un violento robo, donde delincuentes le arrebataron la cuantiosa suma de S/9 mil que recién había retirado de una agencia bancaria.

"La chica me pregunta: '¿qué va a hacer?', un retiro de dinero, '¿cuánto va a retirar?', 9 mil soles le digo. Entonces, ella se va y las otras chicas me atendieron, me pagaron los 9 mil. Yo presentí algo, me metí a esa tienda y acá me han agarrado", contó a la prensa.