Denuncia penal por obstrucción de vía pública es presentada en contra de alcalde de Alto de la Alianza Demetrio Cutipa

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A través de la defensa técnica del abogado Juan Curo Curo, los feriantes del Altiplano presentaron una denuncia contra el alcalde de Alto de la Alianza, Demetrio Cutipa Vilca, en el marco de las acciones que vienen tomando tras corroborar que esta semana, por cuarta vez, la comuna ha tomado acciones agresivas contra ellos para evitar que se sigan instalando en el Jirón de la Unión.

Feriantes presentan denuncia contra alcalde

"Aparentemente la municipalidad aun así persiste con esa conducta de obstruir la vía pública, Jirón de la Unión del distrito de Alto de la Alianza, donde se desarrolla por 12 horas esta feria de esta Asociación Agro Gran Complejo Comercial de Productos de Primera Necesidad Directo del Altiplano, personas que venden los lunes y martes, que traen productos del Puno, de Tarata, Candarave y Jorge Basadre", señaló.

El letrado dio cuenta de que la municipalidad había sido notificada por el Poder Judicial de que se había judicializado este hecho al considerar los comerciantes que no existe ningún impedimento legal.

La municipalidad, por otro lado, alegaba la existencia de dos ordenanzas la 09-2020 y la 15-2005, que han revisado, dando cuenta de que una está referida al tema de salud del COVID - dejada sin efecto - por un decreto supremo; mientras que la 15-2020, brinda restricciones a vehículos motorizados de alta capacidad de tonelaje.

"Entonces, en ninguna parte de estas dos ordenanzas restringen el comercio ambulatorio, o peor aún, la existencia de comercio. Nosotros por ello hemos planteado dos acciones de amparo y han sido admitidas y están siendo judicializados. El próximo 21 de mayo se ha convocado a una audiencia por el Poder Judicial tanto a la municipalidad y al demandante, la presidenta Blácida Cahuana Laura", explicó.

Bajo el criterio de que el derecho al trabajo es un derecho constitucional y el trabajador ambulante tiene derechos que son reconocidos en el Estado, la asociación interpuso esta medida penal el pasado viernes 24 de abril ante la Fiscalía Mixta Corporativa de Alta Alianza.

Incluso, en los días previos, habían advertido que la colocación de volquetadas de arena y maquinaria, así como el riego con cisternas en la vía pública, iba a promover esta denuncia, sin ser escuchados por la autoridad edil.

Denuncia por votar desmontes

Del mismo modo, los vecinos del Jirón de la Unión, donde se desarrolla esta feria, han presentado una denuncia ante estos actos ejercidos desde la municipalidad distrital de Alto de la Alianza. "(...) han interpuesto una denuncia penal a la Fiscalía de Medio Ambiente, donde se le interpone por votar desmontes porque no se puede votar tierra pues en plena pista, ¿no? Y peor aún de una autoridad municipal. Eso está, eso está penado", declaró el abogado Curo.

Añadió que de seguir esta situación, una denuncia ante la fiscalía Anticorrupción va a ser presentada como tercera medida directa contra la disposición de maquinaria, vehículo de carga pesada, disposición de agregados y gastos por el presunto delito de peculado de uso.