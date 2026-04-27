Familiar de uno de los cinco jóvenes fallecidos durante operativo militar en Huancavelica: "Los han asesinado"

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La familiar de uno de los cinco jóvenes fallecidos en el confuso operativo militar en Huancavelica exigió justicia y responsabilizó directamente a los efectivos involucrados. "Los han matado esos militares", expresó entre lágrimas.

Familiar exige justicia por muerte de jóvenes en Huancavelica

En el distrito de Colcabamba, la muerte de un grupo de jóvenes durante una intervención militar continúa generando conmoción. En esta ocasión, la hermana de una de las víctimas contó que se enteró de la noticia de la intervención a través de redes sociales y comprobó que su familiar se encontraba entre los fallecidos.

En su declaración, la mujer criticó la versión inicial brindada por el Ejército, acerca de que la intervención se habría realizado porque los sujetos transportaban drogas en la camioneta. En defensa de su hermano, indicó que él era un joven que no se encontraba involucrado en ningún negocio ilícito y, mas bien, se desempeñaba como agricultor así como los otros pasajeros asesinados.

"Mi hermano no ha tenido ninguna culpa", expresó y se sumó, además, a los otros testimonios de los deudos que indican que los jóvenes asesinados solo regresaban de jugar partido cuando fueron intervenidos.

"Queremos justicia, que se aclare eso, por qué lo han matado esos militares. Porque los han detenido nomás, por qué lo han asesinado", expresó sin poder contener el llanto ante las cámaras de Exitosa.

¿Qué se sabe sobre el operativo?

Según ha trascendido, el hecho se registró en la madrugada del sábado 25 de abril en un sector conocido como Puente Mellizo, en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja. La zona se trata de una ruta utilizada por organizaciones vinculadas al narcotráfico en el VRAEM que se dirigen hacia regiones como Ayacucho, Huancavelica y Junín.

La noticia ha generado versiones contradictorias hasta la fecha. Mientras el Comando Operacional del Este indicó inicialmente que se trató de un enfrentamiento armado contra delincuentes, testigos y deudos señalan que se trató de una intervención desproporcionada puesto que no se encontró ningún armamento ni droga en el vehículo en que se transportaban.

Actualmente, el caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Antidrogas y la Fiscalía Penal para esclarecer si las víctimas tenían vínculos con actividades ilícitas o si se trató de un ataque injustificado.

Mientras las investigaciones continúan, más detalles salen a la luz sobre este polémico caso, como es la declaración de la hermana de unos de los jóvenes fallecidos, quien asegura que su familiar era un joven agricultor inocente.