Desconocidos atentaron contra patrimonio en Cusco: realizaron grafitis con aerosol en Huaca Cheqtaqaqa

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Sujetos desconocidos cometieron un atentado contra un patrimonio cultural en la ciudad de Cusco. Se trata de la Huaca Cheptaqaqa, en la cual se visualizaron pintas realizadas, probablemente, con un aerosol de color amarillo. Autoridades aún no se pronuncian al respecto.

Grafitis en varias zonas de la huaca

Mediante declaraciones a un conocido medio digital, Lisbeth Fernández Pacochuco, docente de cosmovisión andina del instituto Khipu, expresó su lamento ante este hecho que también le generó indignación. Según se conoció, Fernández llegó a esta zona junto a unos estudiantes para realizar un recorrido.

De pronto se vieron sorprendidos al encontrar que en distintos espacios de este lugar sagrado habían frases y dibujos realizados con un aerosol. La Huaca Cheqtaqaqa, se encuentra ubicada en la zona este de la ciudad del Cusco, en la ruta al parque arqueológico de Sacsayhuamán.

En esa línea, se conoció que los restos preinca e Inca de gran valor, ubicado al borde de la vía Circunvalación, dentro de un afloramiento rocoso, registran grafitis en diferentes partes del ingreso e incluso en la que habría sido utilizada para ritos y ceremonias ancestrales.

Cabe mencionar que, el espacio tallado finalmente bajo la técnica del vitrificado, con cortes simétricos y un respaldo, tiene escrituras como "no te dr*ges, dámelas a mí". Esta frase está acompañada de más frases, números y hasta corazones grandes.

Asimismo, reportaron que también se visualizaron restos de hojas de coca, las cuales habían sido quemadas. Además, habían botellas rotas y objetos chamuscados que habrían sido dejados durante ofrendas a la Pachamama o madre tierra.

Hicieron llamado al Mincul

Sobre esto, Fernández indicó que este es conmovedor el hecho que busquen dañar el patrimonio que forma parte de nuestra cultura. Además, resaltó que estos espacios eran usados por antepasados que habrían conectado con "el mundo de arriba" para tener contacto con lo espitirual.

"Fueron de uso religioso, ceremonial, fue netamente para actos ceremoniales, ofrendas en los diferentes eventos, ya sea para la época de cosecha, siembra, solsticios, equinoccios", dijo a Agencia Andina.

De la misma manera, hizo un llamado al Ministerio de Cultura (Mincul), quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el tema. La docente pidió preservar y restaurar dicha zona afectada debido a que resulta ser un espacio valioso.

Es así como, se espera una pronta aclaración de parte de las autoridades correspondientes para determinar las responsabilidades ante este hecho que ha causado indignación en la población cusqueña.