Masacre en Colcabamba: Dictan 12 de meses de prisión preventiva a ocho militares por presunto homicidio calificado

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luego de casi 24 horas de sustentación por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva contra ocho militares presuntamente responsables de acabar con la vida de cinco civiles en la carretera Colcabamba-Ayacucho en Huancavelica el pasado 25 de abril.

Dictan prisión preventiva para militares por masacre en Colcabamba

La audiencia que se llevo a cabo este viernes 19 de junio tuvo como actor principal al fiscal provincial Johel Chamorro de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín. Luego de las pericias de rigor a las que fueron sometidas los efectivos, la camioneta y otros elementos de este suceso el Ministerio Público concluyó que los integrantes del Ejército habrían incurrido en el delito de homicidio calificado.

Aquel 25 de abril del 2025, los militares interceptaron una camioneta en la carretera Colcabamba-Ayacucho en un presunto operativo. Tras presuntamente haber detectado armas y drogas al interior de la unidad, estos abrieron fuego sin reparo alguno acabando con la vida de Nilson Montenegro Valencia, Jaime Bendezú Paraguay, William Núñez Soto, Wilder Romero Sevipaucar y Cristian Vilcatoma Águila , este último de solo 19 años.

Además, otros tres lograron sobrevivir a las balas dentro de los que se encuentran Everoto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez. Gracias al resultado de las investigaciones, la Fiscalía acusó a los militares de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Dictan 12 meses de prisión para militares acusados de masacre en Colcabamba.

Tras la sustentación, el Poder Judicial dictó 12 de meses de prisión preventiva contra el capitán Luis Montenegro Pardo, el teniente Brayan Fernández y los suboficiales Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova. De esta manera, los investigados continuarán el proceso desde la cárcel.

"Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín, a cargo del fiscal provincial Johel Chamorro, obtuvo 12 meses de prisión preventiva para ocho militares investigados por el delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles que fueron interceptados en la carretera Colcabamba-Ayacucho el 25 de abril. También se les imputa el delito de tentativa de homicidio calificado en agravio de otros tres ciudadanos sobrevivientes", indicó la Fiscalía.

Serán llevados a un establecimiento penitenciario

De acuerdo al procedimiento, los acusados serán debidamente clasificados por el Instituto Nacional Penitenciario para luego ser enviados a una cárcel del país. Esto será anunciado por el INPE en las próximas horas a través de sus redes sociales.

En resumen, el Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva para los ocho militares acusados de acabar con la vida de cinco civiles en la carretera Colcabamba-Ayacucho.