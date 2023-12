¡Ejemplo a seguir! Mujeres de 42 y 47 años culminan etapa de primaria en Huamachuco

Francisca y Clarita tienen 42 y 47 años, respectivamente. Ambas mostraron gran alegría y satisfacción al participar en su fiesta de promoción, luego de culminar sus estudios de educación primaria en el CEBA San Nicolas, en Huamachuco, región La Libertad.

Las estudiantes expresaron su alegría por contar con la compañía y el apoyo de sus familias.

"Mi experiencia, al inicio, me parecía raro, al decirle a mi familia que iba a estudiar. Mi familia me ha apoyado y eso me animó, sobre todo por mis hijos que se sintieron orgullosos. Así llegué a la institución, conocí a mis maestros y a mis compañeros. Es una experiencia maravillosa", reveló Francisca.

Por su parte, Clarita, con su recordatorio en mano, confesó que no imaginó participar en una fiesta de promoción.

"No pensé que iba a hacer fiesta de promoción, yo solo pensé en estudiar y ahora me doy con la sorpresa que eso se volvió realidad. Mi hijo y mi mamá de 88 años me acompañan, ellos se sienten emocionados. Mi hijo es el que me dijo que estudiara y quien me animó a seguir", contó la graduada.