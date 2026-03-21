Dos escolares perdieron la vida tras ingresar al río La Leche: Fueron arrastrados tras crecida de caudal

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tragedia en Lambayeque. Dos escolares de 16 años de edad perdieron la vida luego de ingresar al río La Leche, en la provincia de Ferreñafe (Chiclayo). Según reportes preliminares, la repentina crecida del caudal los arrastró y, por el momento, solo han hallado el cuerpo de uno de los menores.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el trágico hecho ocurrió en horas de la mañana de este sábado 21 de marzo, exactamente en la compuerta Magdalena, en el sector San Juan del centro poblado de Batangrande, en Ferreñafe.

Los menores de edad, que cursaban el quinto año de secundaria en el colegio Juan Aurich Pastor de Batangrande, llegaron hasta dicha zona y se metieron al río La Leche para bañarse; sin embargo, no contaron con que el caudal iba a presentar una repentina crecida. Esto terminó arrastrándolos hacia una zona profunda en donde desaparecieron.

Pobladores ingresaron con sogas para buscarlos

Fueron los propios pobladores de la zona quienes se percataron de este lamentable hecho e inmediatamente pidieron ayuda para iniciar los trabajos de búsqueda y así dar con los escolares. Según imágenes obtenidas Exitosa, los moradores llegaron con sogas y demás elementos para ejecutar dicha búsqueda.

Producto de esta labor, hallaron el cuerpo sin vida de uno de los menores, lo que los devastó. Por otro lado, su compañero aún permanece desaparecido; sin embargo, los pobladores continúan ejecutando su búsqueda.

Hasta la zona, también llegaron familiares, amigos y docentes de los menores, quienes han ingresado a dicho río, sin importar el peligro, para encontrar al otro estudiante. Al respecto, hicieron un llamado a las autoridades para que brinden apoyo en estos trabajos de búsqueda.

Hacen llamado a autoridades

Cabe mencionar que, por el momento, no se ha visto presencia de efectivos de rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) ni de autoridades locales que ayuden a realizar esta búsqueda. Por su parte, la familia de los menores se encuentran destrozados emocionalmente debido a que no esperaron que esta tragedia se presente. Asimismo, ninguna autoridad del Estado ha emitido pronunciamiento o detalles sobre este caso que, ha causado dolor en la población de Ferreñafe.

Es así como, pobladores y familiares continúan realizando trabajos de búsqueda para dar con el segundo menor que ingresó junto a su compañero al río La Leche, en Ferreñafe. Ambos menores no pudieron mantenerse a flote debido al fuerte caudal.