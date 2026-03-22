Encuesta Imasolu: López Aliaga y Keiko Fujimori lideran intención de voto, mientras César Acuña crece en el interior del país

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La más reciente medición de la encuestadora Imasolu ubica a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori como los principales contendores en una eventual segunda vuelta electoral. Ambos candidatos mantienen una posición sólida en la intención de voto, con una ventaja sostenida frente al resto de postulantes.

Según el gerente general de la encuestadora, Enzo Elguera, esta estabilidad responde a un comportamiento constante del electorado. "Se puede hablar de que han mantenido una conducta y un liderazgo sobre la tabla", señaló en entrevista para Exitosa Noticias. Además, explicó que el margen de error es reducido, lo que refuerza la consistencia de los resultados.

El especialista también destacó el papel del llamado "voto útil", un fenómeno en el que los electores optan por candidatos con mayores posibilidades de avanzar. "Hay un grupo de electores que busca que su voto los haga sentir parte de que llevaron a un candidato a segunda vuelta", indicó.

César Acuña sube al tercer lugar

En el tercer puesto aparece César Acuña con 5.58% de intención de voto, superando a Alfonso López Chau, quien alcanza 5.17%. El crecimiento de Acuña se explica principalmente por la fortaleza de su estructura partidaria y su presencia regional.

Según Elguera, el avance del líder de Alianza para el Progreso responde a su consolidación en el norte y oriente del país, donde cuenta con mayor organización política. A esto se suma el respaldo de figuras regionales, como Humberto Acuña, que fortalecen el posicionamiento del partido en zonas clave.

Otro factor relevante es su estrategia de comunicación. "Es el candidato que ha hecho la mejor estrategia al concentrar influenciadores de opinión", afirmó el representante de Imasolu, al referirse al uso de streamers e influencers para captar el voto joven.

Competencia se mantiene con candidatos emergentes

Alfonso López Chau no ha logrado sostener el ritmo de crecimiento esperado, pese a haber mostrado avances previos en encuestas. La falta de una estructura partidaria amplia y menor presencia territorial serían factores que limitan su expansión.

Elguera también advirtió que, si bien los dos primeros lugares parecen definidos, aún existe un grupo de votantes indecisos que podría influir en el resultado final. "Probablemente exista una capitalización del voto útil en las últimas semanas", explicó.

El escenario actual refleja una contienda con liderazgos claros y una disputa abierta por el tercer lugar, donde factores como la organización política, la presencia regional y las estrategias digitales están marcando diferencias. En este contexto, la encuesta presidencial de Imasolu confirma que Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y César Acuña concentran la atención en la intención de voto rumbo a una posible segunda vuelta.