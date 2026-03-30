Presidente Balcázar sobre pronta reanudación de operaciones del aeropuerto de Jaén: "Lo que decimos lo hacemos"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José María Balcázar, se pronunció respecto a los trabajos que se realizan en el aeropuerto de Jaén, en Cajamarca, el cual entraría en operaciones nuevamente el próximo 23 de abril. Sobre ello, indicó que dichos trabajos se concluirán, debido a que "está encaminado muy bien".

"Vamos a terminar eso de todas maneras"

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el jefe de Estado indicó que el Estado peruano tiene el presupuesto necesario para poner en ejecución el mejoramiento y la ampliación del Aeropuerto Fernando Belaunde Terry. Para ello, se ha estimado una inversión de más de S/ 200 millones de dólares.

"Lo que decimos lo hacemos y eso la gente de Jaén y la gente ahora de Cutervo, en el caso de Chiple, van a darse cuenta por los resultados nuestros, el resto es pura palabrería, los hechos mandan en este momento", dijo a TV Perú este lunes 30 de marzo.

Según Balcázar, los trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje de dicho aeropuerto se encuentran encaminados de forma correcta, por lo que se concluirían sin problemas y así se podrán retomar los vuelos. Asimismo, recordó que ya existe una fecha exacta en donde, supuestamente, se reiniciarían las acciones.

Además, el mandatario confirmó que volverá a asistir, por tercera vez a Cajamarca, exactamente a Jaén y a Chiple; ello con la finalidad de supervisar diversos trabajos como obras de carreteras y demás. Para complementar la respuesta, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, indicó que antes de culminar la gestión, se iniciará la primera etapa de modernización y ampliación de dicho aeropuerto.

Balcázar sobre falta de diálogo con la población

En otro momento, indicó que tanto las rondas campesinas como el propio Estado peruano, deben fiscalizar las distintas obras. "Si no nos juntamos y no nos unimos y no dialogamos, las cosas se pierden", precisó. De tal modo, afirmó que la falta de comunicación, anteriormente, se han producido "impases" respecto a las diversas problemáticas en la región cajamarquina.

"Yo lo he restablecido en Jaén y por eso yo estoy acá, quiere decir que el diálogo es fundamental (...)", enfatizó. Además, indicó que se ha encontrado con una burocracia que vendría desde Gobierno anteriores: "Por eso nosotros con el premier, de frente entramos a trabajar, no pierdan la fe", precisó.

¡Llegamos a Chiple! 🇵🇪 Como parte de su visita técnica a la región Cajamarca, el presidente José María Balcázar arribó al centro poblado de Chiple, en la provincia de Cutervo, para cumplir una agenda de trabajo enfocada en la conectividad regional. Durante su estadía, el... pic.twitter.com/jUfTguv9BC — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 30, 2026

De esta manera, el jefe de Estado, Balcázar, volvió a ratificar su compromiso en ejecutar los trabajos de mejoramiento del aeropuerto de Jaén, el cual iniciará operaciones el 23 de abril, tras haberse suspendido los vuelos en febrero del presente año por mantenimiento en la pista de aterrizaje.