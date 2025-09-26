Gobernador regional de Tacna cuestiona a Southern Perú y señala que minera actúa con avaricia

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Gobernador arremete contra minera

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, lanzó fuertes cuestionamientos a la empresa minera Southern Perú durante su visita a Ilabaya en la provincia Jorge Basadre en la región de Tacna. La autoridad acusó a la compañía de actuar con avaricia y de no tener un sentido social con la población.

«Yo también sé ponerme bravo, de vez en cuando, Southern debería invertir, cómo está esperanzada en la plata de obra por impuesto que tienen los distritos, las regiones, y por qué no pone la suya, estas obras por impuesto deriva en plata nuestra que nos van a descontar después», declaró el gobernador.

"Southern se ha vuelto miserable"

Torres afirmó que la minera ya no muestra la misma disposición que en años anteriores. «Southern ha dejado de ser una empresa generosa como era antes, ahora se ha vuelto bien miserable esos señores, no quieren gastar nada, no quieren apoyar en nada y eso está mal», expresó.

El gobernador instó a que la empresa recupere su "sentido social" y deje de comportarse como "avaros llevándose la plata de las entrañas de las minas" sin comprometerse con la población de Tacna.

Críticas a Ilabaya y reclamos en Mirave

En su intervención, Torres también cuestionó la falta de avances en el centro poblado Mirave, golpeado por el huaico de 2019. «Es una vergüenza que las gestiones de Ilabaya no hayan hecho proyectos de agua y desagüe. No sé qué hizo Ilabaya en estos años con tanta plata y no hay agua ni desagüe», reprochó.

Estas respuestas se dieron luego de que el alcalde de Mirave, Iván Quispe, pidió a las autoridades no olvidar a la comunidad y exigió la reconstrucción del colegio Mariscal Miller. «Los niños siguen estudiando en módulos. El calor es insoportable y ahora que llega el verano será peor», manifestó.

De acuerdo con el consejero regional Manuel Mori, se ha previsto una inversión de 36 millones de soles bajo la modalidad de obras por impuestos para atender esta demanda educativa, comprometiéndose tanto el expediente como la obra.