Extinguen incendios forestales en Apurímac, Huánuco y Pasco: Más de 170 hectáreas de vegetación resultaron destruidas

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) confirmó la extinción de cinco incendios forestales reportados entre el 18 y el 20 de septiembre en San Rafael (Huánuco), Huancabamba (Pasco), Abancay, Chincheros y Challhuahuacho (Apurímac).

Emergencias controladas

De acuerdo con su reporte oficial, de fecha 20 de septiembre, las emergencias fueron extinguidas por agentes policiales, personal municipal de dichas jurisdicciones y pobladores locales, dejando un total de 110 hectáreas de cobertura natural destruidas .

Asimismo, las condiciones meteorológicas extinguieron otro incendio forestal registrado el viernes 19 de septiembre de localidad Rumicruz Marccupata, distrito San Pedro de Cachora, provincia Abancay (Apurímac). El Gobierno local continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Del mismo modo, miembros de la Compañía de Bomberos N.º 246 extinguieron la emergencia, también originada hace 48 horas, en el Centro Poblado Miraflores, sector Abancaycito, distrito Anco Huallo, provincia Chincheros, Apurímac. Hasta el momento, 7 hectáreas de vegetación han quedado destruidas .

#Apurímac: miembros de la Compañía de Bomberos Nº 246 extinguieron el #IncendioForestal iniciado el 19/9 en el CP Miraflores, sector Abancaycito, distrito #AncoHuallo, provincia Chincheros. Al momento se reporta 7 ha de vegetación destruida. pic.twitter.com/4ZdgnpQIK4 — COEN - INDECI (@COENPeru) September 21, 2025

Además, fueron controlados en las últimas horas los eventos que se reportan en los distritos de Pichirhua (Apurímac) y Páucar (Pasco), donde comuneros y trabajadores municipales trabajaron en el control y extinción del fuego. De acuerdo a la EDAN preliminar que se realiza en la primera jurisdicción, hay 60 hectáreas de vegetación consumidas .

Recomendaciones a tomar en cuenta

Desde el INDECI recomiendan evitar fumar en bosques, pastizales o terrenos cubiertos de vegetación. Además, de no arrojar materiales inflamables como colillas de cigarros, fósforos o papeles encendidos al campo, y, lo más importante, no quemar residuos vegetales, arbustos o basura.

Es importante contar con un Plan Familiar de Emergencia, el cual tenga como soporte a familiares, amigos, vecinos, voluntarios u otros que puedan apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad. Otra importante recomendación, es tener el mapa de evacuación de tu casa y zona donde vives, considerando una ruta de evacuación ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Ante cualquier incidente que pueda presentarse en tu localidad, es importante llamar de manera inmediata a la central 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o las autoridades locales del Gestión del Riesgo de Desastres (Defensa Civil).

Mientras llegan al lugar donde se reporta la emergencia, no olvides utilizar mascarilla y lentes de protección y evita apagar el fuego por cuenta propia si no conoces los procedimientos necesarios para hacerlo.

Frente a próximos eventos similares, es importante seguir estas recomendaciones para salvaguardar tu salud y seguridad.