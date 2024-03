Huancayo: ¡Casi lo linchan! Vecinos impiden intento de secuestro de un profesor en el colegio

En la tarde de este último martes, en el sector de Echadero, en el distrito de Chilca en Huancayo, se desarrollo un hecho violento, cuando tres sujetos intentaron llevarse a la fuerza a un profesor de un colegio, tras ser acusado de interferir en una relación de pareja. Vecinos tuvieron que actuar para defender al maestro.

William Solano Osorio, quien fue la víctima en este suceso, contó el inicio del problema por el que desafortunadamente tuvo que pasar entre semana.

Luego de ello, enfatizó que quedó en ver a la mujer el miércoles, pues el le presentaría al encargado del deporte. Me pidió que no se moviera del colegio, pero el quería ir a almorzar, por lo que le pidió al su colega que la ayudara para que pueda él ir a comer.

"Yo la cito para el día miércoles, a la 1pm, donde termino mi trabajo, para yo presentarle al profesor que entrena vóley. La señora me dijo que no me mueva del colegio. Cuando llego a una esquina fuera del colegio, baja un señor de una camioneta negra, y forcejeando me dice que me suba al carro, y me amenazaron"