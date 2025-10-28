Tren choca contra bus de transporte público en El Agustino: Línea 10A bloqueaba la vía ferroviaria

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente entre un tren de carga, un bus de transporte público y un auto pequeño se registró en el cruce de las avenidas Ferrocarril y José Carlos Mariátegui en el distrito de El Agustino.

Colisión deja mujer herida

La colisión involucró a un tren del Ferrocarril Trasandino, una unidad de la Empresa de Transportes Cristo de Pachacamilla S.A. y un vehículo de modelo Tico, en horas de la mañana.

Un ciudadano logró grabar el momento exacto del impacto, pues se observa al bus y al vehículo pequeño parados en medio de las vías del tren, cuando se escucha el pitido del tren, anunciando su llegada, por lo que los pasajeros corrieron hacia delante de la unidad y quienes iban en el Tico bajaron para tratar de huir lo antes posible.

Pese a que el tren trato de frenar, no pudo evitar el impacto, chocando de lleno con el bus que comenzó a girar y golpeó al carro a su lado, en medio de la huida de las pasajeras, una de ellas resultó herida. La pierna de la mujer resultó atrapada entre dos vehículos al momento de la colisión.

Testigos detallan accidente

Para la hermana de la mujer herida, el bus fue el causante del accidente, pues no permitió que no se dieran cuenta de la llegada del tren y detalló cómo resultó con una fractura en la rodilla.

"Nosotras salimos corriendo por el impacto, porque pensamos que de algún modo lo iban a parar, pero no lo pararon y salimos corriendo y justamente es ahí donde mi hermana se accidenta, le agarra entre dos carros, le apachurra la pierna y es por eso que ahora está en el hospital", indicó.

Cabe señalar que el choque también afectó a otros vehículos, aunque en menor medida, por ello un conductor contó como se vivió el momento del accidente en el lugar.

"La distancia del túnel hacia acá es bien corta para el tren, entonces ni bien salió del túnel comenzó a sonar y al toque llegó acá. Por eso, llegó a frenar a la mitad de la línea de tren, porque sino igual hubiera arrasado con todos, nos hubiera aplastado", contó.

Aparentemente, un policía de transito se dio cuenta de lo que iba a ocurrir, por lo que pidió a los pasajeros del bus ponerse adelante para que no sientan tanto el impacto inminente, fue en ese momento que las hermanas escucharon al tren y trataron de huir.

El bus fue trasladado hacia la comisaría y según la información de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, solo se habría registrado una persona herida.