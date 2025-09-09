Junín: INEI informó que las dos censistas reportadas como desaparecidas fueron ubicadas

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las dos mujeres censistas que habían sido reportadas como desaparecidas durante más de 12 horas tras realizar labores en la provincia de Jauja, Junín, fueron ubicadas, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

INEI confirma hallazgo de censistas

A través de sus redes sociales, INEI dio a conocer que la Oficina Departamental de la institución en Junín dieron a conocer "con profunda alegría" que la censista y su jefa de sección reportadas como desaparecidas, fueron halladas.

"Nos complace señalar que ambas se encuentran en buen estado de salud. De acuerdo con la información preliminar, la unidad en la que viajaban habría presentado un desperfecto mecánico", detallaron en la publicación de X.

El organismo agradeció a la Policía Nacional, así como la población por colaborar con la búsqueda brindando información para dar con la ubicación de las colaboradoras.

La Oficina Departamental de Estadística e Informática de Junín informa:

¿Cómo desaparecieron?

Las trabajadoras desaparecieron cuando retornaban al centro de Jauja, para ello tomaron una unidad de transporte público en el distrito de Ricrán con destino a la provincia. La última comunicación la tuvieron la tarde del último lunes 8 de septiembre, cuando informaron a sus familiares que se encontraban en el vehículo.

Se trata de la censista María Elena Palpa Sánchez, de 25 años, y su jefa de sección Liz Tucto Villanueva, quienes realizaban el empadronamiento vistiendo el uniforme característico del Censo Nacional 2025: El chaleco morado, la gorra morada, sus fotochecks y las tabletas para laborar.

Fue debido a su falta de comunicación que los familiares de las colaboradoras se preocuparon y procedieron a denunciar el hecho junto a la oficina departamental del INEI en Junín para que se tomen las medidas correspondientes.

El vehículo en el que se trasladaban era conducido por Edgar Segura Reyes, quien también había sido reportado como desaparecido. Sin embargo, como informó INEI, la unidad había registrado desperfectos presuntamente en una zona con poca señal, lo que no permitió que se comuniquen con sus seres queridos.

De esta manera, INEI dio a conocer de la ubicación de las colaboradoras del Censo Nacional 2025, en Junín, quienes fueron encontradas a salvo.