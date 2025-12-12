DNI electrónico GRATIS este 17 de diciembre para esta población ¿Quiénes serán beneficiados?

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El miércoles 17 de diciembre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) más municipalidades regionales han dispuesto una campaña gratuita para obtener el DNI electrónico (DNIe). Conoce en dónde se se podrán realizar estos trámites.

Campaña gratuita de DNI este 17 de diciembre

Con el objetivo de reducir las brechas de acceso entre la ciudadanía, una nueva campaña de emisión de DNI electrónico se ha programado para este miércoles 17 de diciembre.

En esta campaña se podrán realizar diversos trámites como la rectificación de datos, inscripción por primera vez para el documento de identidad, emisión de duplicados, entre otras solicitudes de la población.

Para ello, se tendrá que presentar documentos como la copia certificada del acta de nacimiento o los documentos para la modificación solicitada. Conoce en qué municipalidades se podrá acceder gratuitamente.

Municipalidades distritales participante

La campaña gratuita del Reniec para emitir DNI electrónico está dirigida para adultos mayores de 60 años y menores de edad que requieran emitir un nuevo documento de identidad entre otros servicios.

Municipalidad Distrital de Zurite en Cusco

La Municipalidad Distrital de Zurite ubicada en la provincia de Anta, región Cusco llevará a cabo la campaña en la Plaza de Armas de la jurisdicción desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. de la fecha mencionada.

Esta convocatoria está dirigida a niños, niñas y adolescentes hasta los 17 años; usuarios de Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) y adultos mayores desde los 60 años. Los menores de edad deben asistir en compañía de sus padres.

En el caso de ser la primera inscripción para el DNIe se necesita la copia certificada del acta de nacimiento. Para la rectificación de datos se solicita presentar un documento que justifique la modificación. Para todos los demás trámites se necesita presentar el DNI en físico o copia.

Campaña de la Municipalidad Distrital de Zurite

DNIe gratuito en Ayacucho el 14 de diciembre

Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Acos Vinchos en la provincia de Huamanga en la región de Ayacucho también se sumo a la campaña de DNI gratuito donde se podrá realizar los trámites como inscripción, renovación, duplicado, rectificación de datos y actualización de fotografía del documento.

La atención se dará el domingo 14 de diciembre desde las 9:00 a.m. en los auditorios del mismo municipio. Se recomienda asistir desde temprano para permitir un mejor flujo al momento de emitir los documentos.