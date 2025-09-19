Lambayeque: Sancionan a 8 fiscales tras no atender carga procesal por crimen organizado y corrupción

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Gilmer Jara Vergara, confirmó la cifra de 8 fiscales sancionados por no haber atendido la carga procesal asignada a sus respectivos despachos. Del mismo modo, precisó que hay un grupo de 3 fiscales -uno de Jaén y dos de Motupe- que han sido sancionados con medida de suspensión.

"Hay más casos (de sanciones) como el de la doctora Karim Ninaquispe y otros, pero han interpuesto recurso de apelación y mientras no se resuelva en Lima, ellos van a seguir trabajando. Según tengo entendido, mayormente es por el retraso. En Motupe suspendieron a uno de estos colegas porque tenía más de 300 carpetas sin dar trámite", añadió el magistrado.

Carga procesal de crimen organizado y anticorrupción

Asimismo, señaló en lo que va del año, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque; atendió 573 nuevos casos, entre ellos la investigación contra 6 efectivos policiales por actos de corrupción, lo que provocó que cinco de ellos fueran enviados a un establecimiento penitenciario bajo una medida de prisión preventiva.

En el caso de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Lambayeque, se indicó en lo que va de este 2025, se dictaron 55 sentencias contra organizaciones criminales, entre ellas "Los remanentes de la resurrección norteña", "Los cibernorteños", "Los automáticos del norte", "Los implacables del crimen", "Los zorros del crudo", "Los gatilleros del nororiente", "Los falsos de las detracciones", entre otros.

Además, se lograron 4116 sentencias condenatorias, de las cuales 1160 corresponden a lesiones, 972 por omisión a la asistencia familiar, 722 por delitos contra el patrimonio, 628 contra la seguridad pública, 168 contra la administración pública, 166 contra la libertad, 99 por delitos ambientales, 70 contra la fe púbica, 15 por delitos aduaneros, 15 por delitos informáticos. Además, se lograron 136 terminaciones anticipadas y 31 procesos inmediatos.

Suspenden fiscales en Lambayeque.

En Jaén crece minería ilegal

Del mismo modo, el magistrado indicó que este año ingresaron alrededor de 98 denuncias en materia ambiental, motivados en su gran mayoría por la minería ilegal que últimamente están ganando terreno en las provincias de Jaén, San Ignacio y Cutervo, también de competencia territorial del distrito fiscal de Lambayeque.

Al margen de lo señalado por el presidente del Distro Fiscal de Lambayeque, Dr. Gilmer Jara Vergara, remarca lo que sucede a nivel nacional, donde la carga procesal es inmensa, por falta de un debido presupuesto, tal como lo ha reclamado la misma Fiscalía de la Nación.