Actualidad
División de Investigación de Extorsiones cuenta con agentes de investigación e inteligencia, indica Revoredo

El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, cuenta con agentes de investigación e inteligencia policial que atenderán casos contra el transporte, comercio y construcción civil.

Coronel Víctor Revoredo. (Difusión)

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/11/2025

El jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo, indicó que la división que dirige cuenta con agentes especializados en investigación e inteligencia policial que brindará resultados en la lucha contra la extorsión

Cuenta con agentes especializados

Desde su creación a inicios de noviembre, la División de Investigación de Extorsiones tiene la principal tarea de capturar a los principales cabecillas del crimen organizado para que enfrenten a la justicia peruana por los crímenes cometidos en contra de la población peruana.

Esta división contará con agentes capacitados en inteligencia operativa, análisis forense y técnicas de investigación criminal. El grupo atenderá como principales casos atentados contra el sector de transporte, comercio y construcción civil.

El Ministerio del Interior (Mininter) anunció la creación de tal equipo de investigación con el coronel Víctor Revoredo al mando. Este indicó para el medio de noticias Andina que cuentan con un equipo de agentes profesionales probos que sí están dispuestos a combatir el crimen. "Tengo un equipo de agentes que, en su mayoría, proviene de unidades de investigación e inteligencia operativa y posee un gran talento humano"

Como se sabe, peligrosas organizaciones criminales tienen como integrantes a efectivos policiales que traicionan su deber. Sin embargo, se espera que con la conformación de este equipo se muestre imparcialidad frente a tales casos.

En ese sentido, indicó que el grupo formado funciona como uno de los "bastiones contra la extorsión". Esta actividad criminal, a comparación del 2024, ha crecido en un 18 % a nivel nacional, 36 % en Lima Metropolitana y 33 % en la Provincia Constitucional del Callao.

¿Cuáles son los logros de la División?

Según la información proporcionada por Revoredo, se han capturado a 17 personas involucradas en los delitos de extorsión y tráfico de terrenos en Lurín. 

También indicó que se han realizado operativos en los distritos de Ventanilla, Comas y el Rímac junto a la División de Inteligencia y el Ministerio Público (MP)

Una gran cantidad de peruanos desconfía al momento de sentar una denuncia policial por los probables vínculos de malos efectivos policiales con el crimen. Sin embargo, Revoredo invitó a la población a confiar en la institución policial.

Debido a que hay un trabajo articulado con la justicia, el coronel PNP indicó que las que atentaron contra los transportistas "responderán ante la justicia".

