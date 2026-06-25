Ley de demarcación enciende conflicto entre Tacna y Moquegua: Torres pide "cerrar este capítulo"

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La aprobación de la ley de demarcación territorial que sanea los límites de la provincia Jorge Basadre, en Tacna, ha generado una nueva controversia entre las regiones de Tacna y Moquegua. Mientras el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, defendió la norma respaldada por el Congreso, diversos sectores de Moquegua anunciaron medidas de protesta y evalúan acudir al Poder Judicial para frenar su promulgación.

Torres pide dejar atrás los conflictos limítrofes

Durante una conferencia de prensa, Luis Torres destacó que la iniciativa obtuvo 91 votos a favor en el Parlamento y sostuvo que permitirá brindar estabilidad jurídica a las zonas involucradas.

Según explicó, la falta de delimitación territorial dificultaba la planificación de inversiones y proyectos de desarrollo. Por ello, exhortó a las autoridades de ambas regiones a dejar atrás las disputas y enfocarse en obras y actividades que beneficien a la población.

En ese sentido señaló que Tacna y Moquegua necesitan paz social, necesitan estar unidas. Tenemos muchos problemas, pero también muchas soluciones para el futuro, expresó.

Apuesta por proyectos conjuntos

El gobernador señaló que ambas regiones cuentan con importantes recursos y potencial económico que debería ser aprovechado de manera coordinada.

Entre los proyectos que mencionó figuran el fortalecimiento de los puertos del sur, la construcción de infraestructura vial, el desarrollo de recursos hídricos y el impulso de actividades productivas como la agricultura, la agroexportación y la industria vitivinícola.

Asimismo, resaltó los lazos históricos entre Tacna y Moquegua y afirmó que las diferencias territoriales no deben convertirse en un obstáculo para el crecimiento regional.

Moquegua responde con paro de 48 horas

La reacción desde Moquegua no se hizo esperar. El distrito de Torata confirmó la realización de un paro preventivo de 48 horas para este jueves y viernes, medida acordada junto a organizaciones sociales y autoridades que consideran que la norma afecta territorio moqueguano.

A la protesta podrían sumarse gremios de comerciantes, sindicatos de Construcción Civil y organizaciones de transportistas, que vienen coordinando acciones para las jornadas de movilización.

Ante la posibilidad de bloqueos de vías y concentraciones masivas, la Dirección Regional de Educación evalúa suspender temporalmente las clases para proteger la integridad de los estudiantes.

Quebrada Honda, el punto de mayor conflicto

Uno de los principales cuestionamientos se centra en la zona de Quebrada Honda, considerada estratégica por su relación con actividades mineras y ambientales vinculadas a Southern Perú.

Especialistas y dirigentes locales sostienen que la delimitación se habría aprobado sin considerar plenamente la opinión de los pobladores de los caseríos involucrados, quienes se identifican como parte de la región Moquegua.

Evalúan acudir al Poder Judicial

Frente a este escenario, el equipo técnico y legal del Gobierno Regional de Moquegua anunció que evalúa presentar una medida cautelar para suspender la promulgación de la ley mientras se revisan los aspectos técnicos y jurídicos observados.

Las autoridades moqueguanas también solicitaron al Poder Ejecutivo abrir una mesa de diálogo antes de que la norma entre en vigencia, en un intento por evitar que el conflicto territorial escale en los próximos días.