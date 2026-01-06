Nuevo jefe policial asume funciones en Tacna con énfasis en control territorial y seguridad

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La seguridad en Tacna y el fortalecimiento del control en la frontera marcaron el inicio de la gestión del nuevo jefe de la región policial. Hoy, lunes 5 de enero de 2026, a las 09:00 horas, se realizó la ceremonia oficial de reconocimiento al general PNP Herbert Víctor Luna Velarde, en las instalaciones de la Unidad de Tránsito de la Policía de Tacna.

Durante el acto protocolar, Luna Velarde agradeció la designación y resaltó el valor histórico de la región. En principio agradecer al comando por asignarme como nuevo jefe de la Región Policial de Tacna, símbolo de identidad nacional y región leal al país. Asumo este cargo con suma responsabilidad y con el compromiso de darle el orden y la tranquilidad que Tacna merece, expresó ante la prensa.

Lucha contra el crimen organizado

El nuevo jefe policial señaló que una de sus prioridades será reforzar la presencia policial mediante el control territorial, considerando la condición fronteriza de la región. Advirtió que existen delitos transnacionales que operan de manera silenciosa, como el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos y el contrabando.

"Es necesario especializar y capacitar al personal policial, aplicar técnicas de investigación y fortalecer la inteligencia pura y operativa", precisó.

Asimismo, anunció la implementación de un sistema de patrullaje preventivo y disuasivo, así como la aplicación del plan Vecindario Seguro por cuadrantes, con el objetivo de anticiparse a distintos escenarios delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.

Control interno y trabajo articulado

Luna Velarde remarcó que la integridad del personal policial será un eje fundamental de su gestión. Vamos a fortalecer el control interno y respaldar a los policías que cumplan con su deber y obligación, afirmó. También destacó la importancia del trabajo articulado con autoridades locales, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado.

Sobre el traslado de 100 internos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, indicó que se cumplirá lo dispuesto por el comando institucional, extremando las medidas de seguridad y coordinando con el Frente de Defensa.

En relación con la frontera, informó que actualmente se cuenta con 100 policías provenientes de Arequipa, Ica, Puno y Cusco, quienes realizan control permanente e intervenciones a migrantes que intentan ingresar de forma irregular. Reconoció además la limitada disponibilidad de personal a nivel nacional, señalando que se evaluará la capacidad operativa antes de solicitar nuevos efectivos.

La seguridad en Tacna, el control en la frontera y el fortalecimiento institucional serán, según indicó, los pilares de una gestión que también busca continuar los avances impulsados por el general Arturo Valverde Inga, exjefe de la Región Policial de Tacna en el 2025.