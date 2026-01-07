Alerta roja en Lima: SENAMHI advierte posible activación de quebradas por intensas lluvias

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una alerta de máxima gravedad. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) emitió este miércoles el Boletín Informativo N° 006-2026, en el que advierte sobre la posible activación de quebradas debido a las intensas lluvias que afectan la sierra y costa central del país. La alerta, de carácter rojo, se centra en el departamento de Lima, donde el riesgo es considerado muy alto.

El aviso tiene vigencia desde el 7 de enero a las 13:00 horas hasta el 8 de enero a las 13:00 horas, y se enmarca en la coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

🔴 Hasta el 8/1, se prevé la #ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) en las provincias de Barranca, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura y Oyón, del departamento de Lima, según el @Senamhiperu. pic.twitter.com/BuZ0eKC4Ur — COEN - INDECI (@COENPeru) January 7, 2026

Provincias en riesgo extremo

Las provincias limeñas bajo un alto nivel de alerta por la temporada de lluvias se detallan a continuación:

Barranca (Nivel 2)

(Nivel 2) Canta (Nivel 2)

(Nivel 2) Huaral (Nivel 3 y 4)

(Nivel 3 y 4) Huarochirí (Nivel 2)

(Nivel 2) Huaura (Nivel 2, 3 y 4)

(Nivel 2, 3 y 4) Oyón (Nivel 2)

Cabe precisar que las provincias de Huaura y Huaral comparten dos niveles de emergencia: rojo (4) y naranja (3), en los límites frente a Oyón. En estas jurisdicciones, las quebradas podrían activarse de manera repentina, generando huaicos, deslizamientos y afectaciones directas a viviendas, vías de comunicación y servicios básicos.

Huaura y Huaral serían las provincias más afectadas.

Otros departamentos afectados

El boletín también incluye zonas en nivel naranja (probable activación) en Huancavelica (Castrovirreyna y Huaytará), y nivel amarillo (posible activación) en Áncash (Carhuaz, Huaraz, Ocros y Yungay).

Castrovirreyna y Huaytará también comparten 2 niveles de alerta climática.

La alerta roja implica que las autoridades locales y regionales deben activar de inmediato sus planes de contingencia, reforzar la vigilancia en quebradas y coordinar con la población medidas de evacuación preventiva. El COEN exhortó a mantenerse atentos a los reportes oficiales y evitar transitar por zonas de quebradas o cauces de ríos durante las lluvias intensas.

El aviso del COEN refleja la gravedad de la situación climática en Lima, donde seis provincias enfrentan un riesgo alto de activación de quebradas. En un contexto de lluvias intensas y suelos saturados, la población debe mantenerse alerta y seguir las recomendaciones de defensa civil, pues cualquier descuido podría derivar en tragedias.