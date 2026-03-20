Piura reporta tres muertes confirmadas por leptospirosis: Minsa activa alerta epidemiológica

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! Este viernes 20 de marzo, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura confirmó el fallecimiento de tres personas a causa de leptospirosis en lo que va del 2026. Ante la situación, el Minsa emitió una alerta epidemiológica a nivel nacional.

Esta infección bacteriana transmitida principalmente mediante el contacto con fluidos contaminados de animales como roedores y perros, ya está afectando a diversas regiones del Perú.

En la región Piura, la información fue reportada por el director regional de Salud, Joe Olivares López, quien señaló que los tres decesos evidencian dificultades en la identificación de los signos de alarma, tanto por parte de la población como en centros de salud.

En ese sentido, alertó sobre la necesidad de fortalecer la detección temprana de la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de la leptospirosis y quiénes son más propensos?

Es importante mencionar que los síntomas más frecuentes de la leptospirosis se encuentran fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular intenso, especialmente en las pantorrillas.

Estos indicios demandan atención médica inmediata, ya que el tratamiento no es similar a otras enfermedades febriles leves, es decir, infecciosas a causa de virus, bacterias y parásitos.

Según la Diresa, las personas que presentan mayor riesgo de complicaciones graves son las que poseen comorbilidades, como diabetes, hipertensión o enfermedades renales.

Alertan casos de leptospirosis en el Perú.

En los casos mortales reportados en la región norteña en mención, los pacientes desarrollaron cuadros severos con estas condiciones.

En general, Piura registra actualmente 1327 casos febriles, en un contexto donde coexisten riesgos por dengue, zika y otras enfermedades transmitidas por vectores, según detalló Olivares.

Además, al menos 21 distritos presentan condiciones de riesgo sanitario a causa de la presencia del mosquito transmisor y factores ambientales que favorecen la proliferación de agentes infecciosos.

Minsa emite alerta y busca eliminar focos de riesgo

Ante la emergencia, la Diresa Piura anunció que refuerza acciones de vigilancia epidemiológica, control vectorial y articulación con gobiernos locales para eliminar focos de riesgo, como aguas estancadas y acumulación de residuos.

Joe Olivares también hizo un llamado a la población a reforzar medidas preventivas:

Control de roedores

de roedores Higiene en los hogares

en los hogares Vacunación de mascotas

Acudir de inmediato a un establecimiento de salud ante síntomas compatibles

Asimismo, apenas horas después de que se publique esta cifra, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que emitió una alerta epidemiológica ante el incremento del riesgo por leptospirosis en regiones que registran lluvias intensas.

La medida aplica a todos los establecimientos de salud públicos y privados de los distritos de las regiones declaradas en emergencia.