Tragedia en Rajuntay: 8 muertos y 12 heridos tras despiste de minivan en la Carretera Central

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un viaje turístico hacia el nevado Rajuntay terminó en tragedia la madrugada del domingo 22 de marzo, luego de que un vehículo con pasajeros se despistara en la Carretera Central y cayera por una pendiente en la zona de Casapalca, distrito de Chicla, en Huarochirí. El accidente dejó al menos 8 personas fallecidas y más de 10 heridos, según reportes difundidos en las primeras horas.

De acuerdo con información recogida, el siniestro ocurrió alrededor de las 5:00 a. m., cuando la unidad perdió el control en una vía carrozable rumbo al nevado. El vehículo rodó aproximadamente 80 metros cuesta abajo, lo que generó una escena de emergencia que movilizó a equipos de rescate y autoridades locales.

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Ocho muertos tras accidente camino a nevado Rajuntay en Matucana



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Rescate y atención de heridos

Según Canal N, efectivos policiales llegaron a la zona para auxiliar a los pasajeros que quedaron atrapados tras la caída. Al menos 12 personas heridas fueron trasladadas al hospital San Juan de Matucana, donde vienen recibiendo atención médica. Algunos de ellos presentan lesiones de consideración.

Conforme a los datos de la agencia Andina, algunos también fueron trasladados al establecimiento de EsSalud en Casapalca. Las labores de rescate contaron con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), serenazgo y pobladores de la zona, quienes apoyaron en el traslado de los afectados en condiciones difíciles por la geografía.

Investigaciones en curso

Según La República, se informó que el vehículo involucrado, identificado con placa CHS-453, realizaba un servicio turístico hacia la zona. Hasta el lugar llegaron autoridades como la subprefecta de Chicla, junto a efectivos de la comisaría de Casapalca y la Policía de Carreteras, quienes iniciaron las diligencias para esclarecer las causas del accidente.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué provocó el despiste. No se descartan factores como el estado de la vía o fallas mecánicas, aunque hasta el momento no existe una versión oficial definitiva sobre lo ocurrido.

El acceso al nevado Rajuntay es frecuente entre excursionistas, pero implica transitar por rutas de alta montaña con caminos estrechos y pendientes pronunciadas. Este contexto forma parte de las evaluaciones que realizan las autoridades para entender el accidente.

Las diligencias continúan en la zona de Chicla mientras se verifica la identidad de las víctimas y se consolida la información oficial. El accidente en Rajuntay, ocurrido en la Carretera Central, deja fallecidos y heridos en un viaje turístico, un hecho que sigue en desarrollo y bajo seguimiento de las autoridades.