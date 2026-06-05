ONPE: Locales de votación de Lima y Callao recibirán el material electoral como máximo a la 1:00 p. m. del 6 de junio

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A dos días de llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, anunció que el material electoral para los locales de votación de Lima y Callao estarán instalados como máximo a la 1:00 p. m. de mañana, sábado 6 de junio.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el titular del organismo electoral precisó han tomado todas las previsiones del caso para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto, teniendo en cuenta los incidentes durante la realización de la primera vuelta en abril último.

Casi todo el Perú ya cuenta con el material electoral

En el marco de los comicios que protagonizarán Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Bernardo Pachas confirmó que todas las regiones del país ya han recibido el material electoral, siendo la provincia de Grau (región Apurímac), la última en recibirla, lo el martes 2 de junio.

Con referente a la capital y el "Primer Puerto", recordó que el procedimiento será a partir de las 10:00 p. m. de hoy, viernes 5 de junio, cuando salgan 217 unidades del almacén de la ONPE ubicado en Lurín con destino a centros de sufragio.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En exclusiva con Exitosa, Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, informó que el material electoral destinado al interior del país ya fue trasladado en su totalidad de cara a la segunda vuelta presidencial. Asimismo, precisó que la distribución de... pic.twitter.com/nhlDMPC5gD — Exitosa Noticias (@exitosape) June 5, 2026

Tal como ha ocurrido en la última semana con el envío del material electoral al interior del país, todas las unidades que saldrán con destino a Lima y Callao serán acompañadas por efectivos de la Policía Nacional del Perú y su recorrido estará bajo seguimiento del centro de monitoreo de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE.

Vale recordar que, el material electoral está compuesto por las cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación, y su traslado estará a cargo del consorcio AFE, empresa que ganó la licitación de la ONPE para su distribución.

Instituciones educativas a disposición de la ONPE desde hoy

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que aproximadamente 10 131 instituciones educativas públicas y privadas de todo el país se convertirán en locales de votación para la jornada democrática que se celebrará este domingo 7 de junio.

En ese sentido, la cartera ministerial que preside María Esther Cuadros precisó que los colegios que funcionarán como centros de votación, deberán estar a disposición de la ONPE desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de junio, con la finalidad de asegurar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la jornada electoral en todo el país.

Bajo esta consideración, los directores de las sedes educativas designadas, brindarán las facilidades para el adecuado funcionamiento de los locales de votación y verificarán, al término del proceso electoral, que los ambientes sean devueltos en las mismas condiciones en las que fueron entregados.

De igual manera, han dispuesto, mediante Oficio N.º 00030-2026-MINEDU/VMGI-DIGC, que las instituciones educativas habilitadas como centros de votación, recuperen obligatoriamente las horas efectivas de clase de manera presencial, para garantizar el cumplimiento de las horas pedagógicas establecidas para el año escolar.

Estas acciones se dan en la previa del 7 de junio para que la población tenga toda la seguridad y tranquilidad antes de emitir su voto por su candidato de preferencia.