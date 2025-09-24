Vecinos de Ciudad Nueva rechazan cuestionadas empresas constructoras: Dirigente acusa al municipio de confundir a la población con publicaciones

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El presidente de los 23 comités de Ciudad Nueva, Aníbal Ramos, informó que el último domingo 21 los vecinos se reunieron para expresar su rechazo a que se otorgue la buena pro al consorcio Cerro Azul - conformado por JSC Construcciones y Basscon Constructores, empresas cuestionadas - para la obra de la Avenida Internacional.

El dirigente remarcó que la población no se opone a la obra, sino a las empresas involucradas, debido a que estas ya fueron observadas en la obra de la avenida Expedición Libertadora.

Publicaciones municipales y marcha multitudinaria

El dirigente cuestionó que en la página oficial del municipio aparezcan supuestos representantes vecinales apoyando la ejecución del proyecto.

"Desconocemos si esas personas tienen vigencia o si en verdad representan a la población", advirtió Ramos.

Asimismo, lamentó que hasta la fecha ninguna autoridad municipal haya entablado un diálogo con los vecinos manifestantes. Consecuentemente, decidieron acudir a la Contraloría y a otras entidades para exigir que se evalúe la licitación.

El dirigente adelantó que realizarán una marcha multitudinaria en rechazo a las empresas cuestionadas para buscar visibilizar su demanda y exigir un cambio de empresas constructoras para la Avenida Internacional.

Alcalde responde y genera polémica

El alcalde de Ciudad Nueva, Walter Cardoza, declaró que medios como Exitosa Tacna "manchan la imagen del distrito". Sin embargo, sus declaraciones generaron controversia, ya que estaría defendiendo a las mismas empresas cuestionadas que intervinieron en la Expedición Libertadora, obra que tiene serias observaciones por parte de la Contraloría.

Además, Cardoza afronta un proceso de vacancia por presunto nepotismo. El abogado Néstor Pari recordó que este procedimiento se encontraría dilatado, lo que mantiene en suspenso la estabilidad en la gestión municipal.

El conflicto continúa escalando, mientras los vecinos de Ciudad Nueva reiteran que no están en contra del progreso, sino de la contratación de empresas cuestionadas que podrían poner en riesgo la correcta ejecución de la Avenida Internacional.