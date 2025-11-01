PNP denuncia a fiscal que rompió acta policial: "Debe ser separada del cargo", asegura José Antonio Palacios

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En exclusiva con Exitosa, el suboficial (R) José Antonio Palacios, director de 'La Voz del Policía', informó que la Defensoría de la Policía denunció a la fiscal que rompió un acta policial. Subrayó que la representante del Ministerio Público debe ser separada de su cargo por su conducta.

Un video ha generado indignación en la ciudadanía: una fiscal identificada como Lucy Flores Tasayco rompió un acta policial elaborada después de una intervención en flagrancia en El Agustino.

Para dar mayores detalles de ese controversial hecho, el suboficial (R) José Antonio Palacios llegó al set del programa 'Exitosa Perú' para, en primer lugar, condenar el accionar de la fiscal adjunta que calificó como "inadecuado" y, que evidenciaría para él una falta de conocimiento de sus funciones y del Código Penal, porque rompe un documento oficial, que ella misma avaló con su firma, incurriendo en un delito flagrante.

Seguidamente, precisó que el documento destruido correspondía al registro de dos detenidos investigados por el delito de presunta receptación agravada. También agregó que los dos sujetos fueron capturados alrededor de las 5:00 p.m. del día anterior y los agentes del orden estaban enfocados en recabar más información a la espera de la llegada de la fiscal, el cual nunca se dio esa fecha, sino al día siguiente.

"Llegó al día siguiente la fiscal, firma todo sin leer. (...) Y muy suelta de huesos todavía dice 'si quieren fílmenme' y rompe el acta. Llega a las 10:00 a.m. cuando todo estaba hecho y firma, pero luego se da cuenta de que hay algunos códigos que no estaban bien escritos, que no tenía que romper, solo corregir, ni siquiera rehacerla. (...) No se tiene que romper por ningún motivo", explicó.

Además, aclaró que los detenidos fueron liberados por vencimiento de plazo a las dos horas después que sucedieron los hechos con la fiscal. José Antonio Palacios agregó que Lucy Flores Tasaico incurrió en un delito por romper el acta en la Depincri de El Agustino y que al advertirse de este hecho, la Defensoría de la Policía ya hizo la denuncia correspondiente ante el órgano de control interno y la Fiscalía Penal de turno.

"Primero, ya debe ser separada del cargo. Control interno ya comunicó que se le abrió un proceso administrativo disciplinario . (...) No solo amerita sanción de expulsión o destitución del cargo, sino, además de ello, el proceso penal que se le tiene que instaurar sí o sí", puntualizó.

También enfatizó que la fiscal habría incurrido en el "delito de obstrucción de documentos que sirven para probar en un proceso judicial y el cual estará sancionado con 1 a 4 años de cárcel, finalmente con pena suspendida".

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa a Flores Tasayco discutiendo con los policías sobre el contenido del documento. Durante la acalorada escena, la magistrada rompe el acta frente a los efectivos, lo que provocó sorpresa y tensión dentro de la dependencia policial, pero especialmente, puso en el 'ojo de la tormenta' al Ministerio Público.

