José Antonio Palacios sobre fiscal que rompió acta policial: "Ahora se nombran fiscales adjuntos a dedo"

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el director de 'La Voz del Policía', suboficial (R) José Antonio Palacios, consideró que lo sucedido con la fiscal que fue captada rompiendo un acta policial fue resultado de la falta de experiencia a consecuencia de que, a su parecer, en el Ministerio Público ahora se nombran "fiscales adjuntos a dedo".

Habría roto documento por error en información

En el video difundido se observa a la fiscal Lucy Flores Tasayco discutiendo con los efectivos policiales, es en medio de este intercambio de palabras que rompió el documento oficial que certificaba la detención de dos personas investigadas por presunta receptación.

Posterior a ello, se ve a dos agentes reclamar por lo sucedido, y uno de ellos refiere algún tipo de equivocación que la fiscal habría hallado en el documento y le explica que no es la forma rompiendo el documento. En consecuencia de los sucedido, los intervenidos quedaron libres.

Es respecto a esto que Palacios, consideró que lo correcto al encontrar fallo en decodificación, hubiera sido que pida la corrección o dejar una constancia de que se ha advertido el error. Este proceso, no invalidaría el acta, siempre que todo se de dentro del marco de la ley.

"Si todo se da dentro del marco de la ley, dentro del procedimiento, conforme lo establece el código procesal penal, no invalida absolutamente nada, pero si lo rompe, obviamente, porque ya es un documento destruido y de acuerdo al Código Penal, hay un ilícito que se ha cometido", expresó.

Además, explicó que al adulterar el documento como se hizo, este ya no tiene valor probatorio, por lo contrario, ayudaría a la defensa de delincuentes y "malogra todo el trabajo que la policía, en este caso, la policía de Investigación de Robos de vehículos ha realizado durante meses".

¿Qué pasará con la fiscal?

Al verse perjudicado este trabajo se realizó la denuncia correspondiente contra la fiscal, por parte de la Defensoría de la Policía para que se tomen las medidas correspondientes.

"La Defensoría del Policía, direccionado por el general Máximo Ramírez ya hizo la denuncia correspondiente ante el órgano de control interno y ante la Fiscalía Penal de turno denunciándola a esta fiscal por el presunto delito que ha cometido en este acto, conforme lo hemos visto", anunció Palacios.

Como consecuencia, la fiscal Lucy Flores Tasayco debería ser separada del cargo, en ese sentido, ya se ha iniciado el procedimiento administrativo desde el Ministerio Público.

Es por este caso que, el director de 'La Voz del Policía', suboficial (R) José Antonio Palacios, consideró que lo sucedido se da a consecuencia de la "elección a dedo" de fiscales sin la experiencia necesaria.