Paciente denuncia que doctora lo ignoró por usar su celular y le recetó un medicamento dañino para su salud

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un video puso en evidencia el trato que reciben los asegurados de EsSsalud por parte del personal médico. En este se aprecia a la doctora Karela Heidy Díaz Rodríguez del área de Emergencias del Hospital III Yanahuara de EsSalud, en la ciudad de Arequipa, ignorando la información de los problemas de salud de su paciente mientras utiliza su celular, aparentemente para realizar una transferencia bancaria. El resultado, además de la indiferencia, le recetó un medicamento perjudicial para su salud.



En las imágenes se observa y escucha al poblador explicar las condiciones de su estado de salud, puesto que padece de una gastritis crónica, diabetes y problemas psiquiátricos, pero la doctora no atiende ninguna de las indicaciones y continúa utilizando su celular. Incluso se toma unos minutos en sacar una tarjeta y empieza a digitar presuntamente los códigos de esta a su celular.



La indiferencia es tal que, pese a las indicaciones crónicas del usuario de EsSalud, la médico le expide una receta médica con el jarabe "sucralfato" el cual está contraindicado para pacientes con diabetes porque puede causar hiperglucemia; es decir, elevar drásticamente los niveles de glucosa en la sangre. Este hecho pudo haber puesto en peligro la vida del adulto mayor, debido a su condición diabética y la falta de producción de insulina de su cuerpo propio de la enfermedad.

Asimismo, la profesional Díaz Rodríguez al percatarse que estaba siendo filmada, lejos de prestar atención especial a su paciente y resarcir las molestias provocadas, le exige que apague su celular y lo guarde.

Huelga indefinida

Este hecho que ha indignado a la población arequipeña se da en el marco de la huelga indefinida del personal de EsSalud a nivel nacional iniciada el 9 de septiembre, que ha dejado a miles de pacientes con males crónicos esperando por una atención médica de las diferentes especialidades, cuyas citas tardan al menos un mes en programarse.

El poblador denunciante de la médico Karela Díaz es uno de los usuarios afectados, quien no puede acceder a la atención de su médico especialista tratante ni recibir todas sus medicinas para los problemas psiquiátricos que padece, puesto que el área de Emergencia no está autorizada para expedir ciertos medicamentos que requiere para su tratamiento.



En ese sentido, el presidente del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud en Arequipa, Gustavo Ortega Huamonte, lamentó el episodio que le tocó vivir al usuario del establecimiento de Yanahuara; sin embargo, rechazó que sea una actitud habitual de los profesionales de la salud para con los asegurados.

SILENCIO

Pese a haberse hecho pública la denuncia a través de los programas Exitosa Perú y Exitosa Te Escucha, y los diferentes medios digitales de la ciudad, desde EsSalud no se han pronunciado oficialmente sobre las medidas que se aplicarán; sin embargo, extraoficialmente se sabe que la médico involucrada está presentando un informe al director del Hospital III Yanahuara de EsSalud.