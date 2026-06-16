Pataz: Detienen a presuntos miembros de una organización criminal acusada de controlar una mina en el centro poblado Los Cedros

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un nuevo operativo contra la minería informal, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó el operativo "Triángulo de las Bermudas" , en la región La Libertad.

El accionar en conjunto se llevó a cabo en el marco de la ampliación del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno, a través del Decreto Supremo N.º 084-2026-PCM, el cual tiene vigencia desde el 5 de junio al 5 de agosto del presente año.

Detenidos tenían bajo control una mina en La Libertad

De acuerdo con lo informado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), la intervención se llevó a cabo en el centro poblado Los Cedros, provincia de Pataz, logrando la captura de dos presuntos integrantes de una organización criminal que habría tomado el control de una mina en la región La Libertad.

Durante el operativo se incautó un fusil, una pistola, cuatro cargadores, más de 200 municiones y diversos pertrechos militares, material que presuntamente era utilizado por la organización criminal para sostener sus actividades ilícitas en la zona.

#Urgente| Nuestro Comando Unificado ejecutó la operación "Triángulo de las Bermudas" en el centro poblado Los Cedros, #Pataz. Producto de ello, detuvo a 2 presuntos integrantes de una organización criminal, además de incautar 2 armas de fuego y diversos pertrechos militares. pic.twitter.com/ImW9Kp2VHC — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) June 16, 2026

En ese sentido, señalan que todo lo incautado, así como los detenidos, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias e investigaciones correspondientes, según ley.

Continúan las restricciones en Pataz

Durante la duración del estado de emergencia se sigue suspendiendo el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.

Tal como ha venido ocurriendo con los anteriores dispositivos promulgados por el Ejecutivo, la inmovilización social obligatoria ( toque de queda ) continuará aplicándose en el distrito de Pataz desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., desde el viernes 5 de junio.

No obstante, el personal que presta servicios de salud, medicinas, agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas, quedan exentos de la medida.

De acuerdo con lo dispuesto por el Ejecutivo, se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud; así como, para la adquisición de medicamentos. Del mismo modo, se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención.

Sobre la última intervención en La Libertad, el Comando Unificado Pataz reafirmó su compromiso de combatir la minería ilegal y los delitos conexos, así como de garantizar la seguridad, la paz y la legalidad en beneficio de la población patacina.