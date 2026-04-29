PNP captura a 'Cara de Chancho' en Piura: Presunto asesino de pediatra Minosska Pinto

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la región Piura, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Luis Alejandro Rojas Guillén, alias 'Cara de Chancho', quien es sindicado como el presunto asesino de la pediatra Minosska Pinto.

Cae alias 'Cara de Chancho' en Piura

De acuerdo a información recopilada por nuestro medio, el último martes 28 de abril, a través de un operativo policial ejecutado en un bar del asentamiento humano Buenos Aires permitió a la PNP detener al presunto integrante de la banda criminal 'Los Monstruos del Norte'.

En tal sentido, esta intervención fue presentada por el jefe de la Región Policial Piura, el general PNP Daniel Jares Reyme, quien informó que el detenido tenía en su poder un arma de fuego con la serie erradicada, 15 municiones y 500 gramos de marihuana.

Dicha diligencia fue realizada en el preciso instante en que se encontraba libando licor junto a otras cuatro personas que formarían parte de la organización delictiva. Estos capturados se dedicarían al robo agravado, sicariato y tráfico ilícito de drogas. Sus identidades son: Francisco Montejo, Fabiana Huanca, Claudia Zegarra y Kevin Morocho.

En ese escenario, la autoridad policial ha señalado que el sujeto negó cínicamente tener alguna participación en el asesinato de la pediatra Minosska Pinto Lazo, cuyo caso viene siendo investigado por las autoridades competentes.

Cabe mencionar que, la caída de Rojas Guillén es clave porque se cerraría un círculo para iniciar aún con mayor precisión las pesquisas acerca de la mujer que perdió la vida en la puerta de su domicilio en la urbanización San Felipe.

¿Qué sucedió tras la captura de alias 'Cara de Chancho'?

Posteriormente a la captura de alias 'Cara de Chancho' y el resto de personas, entre ellos el reclutador de los sicarios y a la persona que conducía la motocicleta durante el ataque a Pinto Lazo, fueron derivados a la dependencia policial con conocimiento del Ministerio Público.

En paralelo, la investigación continúa para determinar la participación de los intervenidos en este crimen contra la pediatra que conmocionó a todo el territorio piurano. Por el momento, la Fiscalía ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para todos los detenidos, incluyendo al esposo de la víctima, Williams Seminario Girón.

Este último es investigado como el presunto autor intelectual del crimen de la doctora cuya situación legal se definirá en una audiencia programada para el 5 de mayo.

Cuando se encontra libando licor en compañía de un grupo de personas, los efectivos de la Policía Nacional capturaron a Luis Alejandro Rojas Guillén, alias 'Cara de Chancho', sindicado como el presunto autor del asesinato de la pediatra Minosska Pinto Lazo.