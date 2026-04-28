Emergencia en Cusco: Dos camionetas atrapadas en lodo por deslizamientos en carretera hacia Machu Picchu

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las lluvias intensas continúan afectando el territorio nacional. En el Cusco, una activación de quebrada en la ruta amazónica hacia Machu Picchu provocó deslizamientos de lodo, dejando atrapadas a dos camionetas en plena carretera este martes 28 de abril.

Vehículos pick-up inmovilizados en el lodo tras activación de quebrada

El hecho ocurrió por la mañana, cuando los vehículos pick-up circulaban en la carretera vía Santa María-Santa Teresa, en el distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención. Ambos se dirigían por la vía alterna al ingreso a la ruta amazónica del parque arqueológico de Machu Picchu.

Tras la inesperada activación de una pequeña quebrada, las camionetas quedaron inmovilizadas en el lodo. Según información reportada por Andina, los conductores salieron ilesos del accidente, procediendo a intentar retirar el lodo con cuerdas, sin éxito.

Ante la emergencia, el tránsito en dicho tramo de la vía quedó bloqueado por transportistas de carga, con pasajeros varados en los dos extremos, mientras se esperaba la llegada de maquinaria pesada para el rescate y el retiro de tierra, lodo y piedras.

Las autoridades recomendaron a los conductores de la zona tomar precauciones y mantenerse atentos al estado de la vía, que, hasta las 6 de la tarde de este martes, aun continúa siendo desbloqueada mediante los trabajos de limpieza.

Continúa trabajos de remoción de tierra, lodo y piedras en Cusco tras camionetas atrapadas.

Más emergencias en Cusco por lluvias intensas

El pasado 24 de abril, la Interoceánica Sur presentó un nuevo bloqueo a raíz de adversas condiciones climáticas en el sector Chili Chili, en el distrito de Marcapata. El MTC, en coordinación con la Concesionaria IIRSA Sur, informó que venía atendiendo la emergencia "en el menor tiempo posible".

"Si bien las condiciones climáticas continúan generando deslizamientos de lodo, se mantienen acciones permanentes con maquinaria y personal especializado", informó el sector Transportes y Comunicaciones.

Desde fines de marzo y durante abril del 2026, el km 145 de la Carretera Interoceánica Sur se vio afectado por deslizamientos de lodo, tierra y rocas provocados directamente por las lluvias intensas que afectan la zona.

Actualmente, tanto el distrito de Santa Teresa como el de Marcapata se encuentra en estado de emergencia, de acuerdo al Decreto Supremo N.° 032-2026-PCM, desde el 11 de marzo y se extenderá por 60 días hasta el 9 de mayo por peligro inminente ante fuertes precipitaciones pluviales.

Este martes 28 de abril, dos camionetas pick-up quedaron atrapadas en el lodo tras deslizamientos en carretera hacia Machu Picchu, en Cusco.