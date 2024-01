Rondas campesinas castigan a morador sin explicación en Piura: agraviado teme por su vida y pide justicia

El ciudadano Héctor Camisan Julca denunció que fue atacado sin explicación alguna por un grupo de ronderos en el centro poblado de Hualtacal, ubicado en el distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba, en la región Piura.

El hecho ocurrió el pasado mes de julio del 2022 y hasta ahora no investigan su caso, pese a haberlo denunciada en la comisaría de la zona.

"Fui a mi casa y me sorprendí en el camino con unas personas que dicen ser ronderos, pero no lo son. Fui atacado, me lanzaron piedras, me botaron de mi moto lineal. Me amarraron, me patearon, me quitaron mis celulares, sin tener motivo, sin explicación", contó para nuestro medio.