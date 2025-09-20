Policía captura a 'Los Carroñeros de Boca del Río' y recupera bienes valorizados en 12 mil soles

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía Nacional del Perú (PNP) asestó un golpe clave contra la delincuencia organizada al capturar a la presunta banda denominada Los Carroñeros de Boca del Río. La operación permitió recuperar bienes valorizados en 12 mil soles, entre ellos artefactos, muebles y utensilios de playa robados en las últimas semanas de viviendas del balneario de Boca del Río.

El operativo en Gregorio Albarracín

El allanamiento se realizó en la Asociación Atmat, manzana M, lote 14, en el distrito de Gregorio Albarracín. En una vivienda de bloquetas, portón de calamina y techo de esteras, agentes del Escuadrón Verde y del Grupo Terna hallaron televisores, refrigeradoras, cocinas, colchones, juegos de comedor y muebles playeros, además de 17 machetes.

"Se han encontrado diversas especies hurtadas de diferentes inmuebles en la zona de Boca del Río por un valor aproximado de 12 mil soles. Tenemos seis detenidos, de los cuales dos tienen antecedentes por robo". Detalló el general PNP Arturo Valverde Inga, Jefe de la Región Policial Tacna.

Reconocimiento de las víctimas

Tras la intervención, varias personas agraviadas llegaron hasta el lugar para identificar sus pertenencias. Una vecina de la playa Los Hornos reconoció muebles y detalló que le habían robado hasta las puertas de su casa el pasado 4 de septiembre. "Encontré mi vivienda absolutamente vacía", narró indignada, aliviada por recuperar al menos parte de lo perdido.

La policía confirmó que ya se han levantado actas con el Ministerio Público y que las especies recuperadas, junto con los detenidos, serán puestos a disposición de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI).

Los implicados y sus antecedentes

Los detenidos fueron identificados como Diego Yhampier Arce Huisa (19), Javier Yhony Llanos Risalazo (36), Stiver Iván Ticona Ayca (29), Joel Darby Arce Capaquera (35), Brenda Sugey Arce Capaquera (37) y Miguel Ángel Montesinos Illachura (39). Varios de ellos cuentan con antecedentes por robo y requisitorias pendientes.

El inmueble intervenido pertenece a Óscar Arce Ruelas (59), padre de dos de los detenidos, quien también registra antecedentes, aunque no fue arrestado. Según la PNP, el lugar funcionaba como centro de acopio e incluso como cantina clandestina.

Refuerzo de seguridad en el balneario

El general Valverde precisó que en los últimos días se han reforzado las acciones de vigilancia en el balneario.

"Ya tenemos 20 efectivos en Boca del Río y estamos intensificando el patrullaje integrado con la municipalidad y personal de salvataje". Declaró el general PNP Arturo Valverde Inga, Jefe de la Región Policial Tacna.

Vecinos preocupados

La desarticulación de Los Carroñeros de Boca del Río y la recuperación de bienes valorizados en 12 mil soles representan un avance importante en la lucha contra la inseguridad en Boca del Río. No obstante, los agraviados insisten en la necesidad de mantener los refuerzos policiales para garantizar que el balneario recupere la tranquilidad que lo caracteriza.

Asimismo, desmintió que existan problemas de abastecimiento de combustible en los vehículos policiales, afirmando que todos cuentan con tanque lleno.