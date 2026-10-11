Policía Nacional captura a presunto cabecilla de 'Los Sanguinarios de la Pampa' en Madre de Dios

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía Nacional capturó a Aldo Blas Sánchez Huamán, conocido como "Leo", quien es sindicado como uno de los cabecillas de la presunta organización criminal 'Los Sanguinarios de la Pampa'. De acuerdo con la información oficial, el grupo estaría relacionado con actividades de minería ilegal y otros delitos.

La intervención ocurrió cuando los agentes detectaron una camioneta con actitud sospechosa. Al advertir la presencia policial, dos hombres bajaron del vehículo, realizaron disparos contra los efectivos y escaparon del lugar. Tras una persecución, los policías lograron detener a Sánchez Huamán.

Tres mujeres también fueron intervenidas

Luego de la captura de "Leo", los agentes intervinieron a tres mujeres que permanecían dentro de la camioneta. Las autoridades no precisaron cuál era la presunta función de las intervenidas ni informaron, por el momento, si se solicitó alguna medida restrictiva contra ellas.

La Fiscalía y la Policía deberán determinar la procedencia del vehículo, el destino de los objetos hallados y el nivel de participación de cada persona intervenida. El caso se encuentra en etapa de investigación.

Incautan granadas, armas y dinero

Durante el operativo, la PNP halló 22 granadas de guerra de 40 milímetros, un lanzagranadas y una pistola calibre 45. También decomisó 197 municiones de diversos calibres, cinco cargadores para pistola y 15 cargadores para fusil.

Entre los objetos incautados figuran cinco teléfonos celulares, un dron con su monitor de control, una bolsa con mercurio, S/73.800 en efectivo y la camioneta en la que se movilizaban los intervenidos.

El material será sometido a peritajes para identificar su procedencia, establecer si las armas fueron utilizadas en otros hechos delictivos y determinar si existen más personas involucradas en la presunta red criminal

Buscan debilitar redes de minería ilegal

La operación forma parte de la estrategia impulsada por el Ministerio del Interior para recuperar el control territorial y reducir la capacidad operativa de organizaciones criminales. Según el sector, la incautación de armas, explosivos y otros recursos busca impedir que estos grupos los utilicen en nuevos delitos.

La captura de Sánchez Huamán y el decomiso del armamento representan un avance en las investigaciones contra agrupaciones presuntamente vinculadas a la minería ilegal. Sin embargo, la responsabilidad penal de los intervenidos deberá ser determinada por las autoridades judiciales.