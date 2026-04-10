Policía muere al caer del cuarto piso de una comisaría en Cusco: Habría intentado evitar una sanción

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú falleció al caer del cuarto piso de una comisaría en Cusco. El extraño suceso ya está siendo investigado. Se presume que el policía habría intentado escapar de la dependencia policial, tras verse involucrado en una riña ocurrida en una discoteca de la Ciudad Imperial.

Policía muere en extrañas circunstancias en Cusco

La víctima fue identificada como Jhairsiño Chirinos Bustamante, de 30 años de edad, quien laboraba en el área de Inteligencia de la Región Policial Cusco. Según información proporcionada por la Policía, el hecho ocurrió aproximadamente a las 4:00 a. m. del miércoles 8 de abril, cuando el suboficial se encontraba fuera de servicio.

Chirinos Bustamante había sido conducido a la dependencia policial junto a un compañero y dos mujeres, luego de haberse involucrado en una presunta pelea ocurrida en la discoteca Ginza, ubicada en el centro de la ciudad. El jefe de la Región Policial Cusco, Virgilio Velásquez, brindó detalles respecto a la muerte del suboficial.

Según dijo, este habría subido hasta el quinto piso de la comisaría con el objetivo de fugarse, pero se resbaló y cayó. "Al parecer, pretendió pasar a un inmueble contiguo, pero resbaló y cayó al patio interior desde el cuarto piso", indicó.

El policía fue llevado de inmediato al hospital Antonio Lorena. Sin embargo, al llegar, los médicos certificaron su deceso debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en la caída. Asimismo, Virgilio Velásquez descartó la posibilidad de un suicidio y apuntó a que el efectivo habría intentado escapar para evadir sanciones.

"Nuestro régimen es muy drástico, y probablemente pensó que estaba involucrado en algún problema. Eso habría motivado su decisión de intentar retirarse del lugar", manifestó.

Finalmente, informaron que las dos mujeres que habían sido intervenidas se dieron a la fuga en medio del caos que provocó el accidente. Mientras tanto, el otro efectivo policial permanece en calidad de testigo, y las cámaras de vigilancia de la comisaría serán claves para esclarecer los hechos.

Policía muere en Arequipa

El suboficial de tercera André Josué Tito Olave, de 21 años, falleció tras recibir un proyectil en el pecho disparado por su compañero. El hecho se registró la tarde de este miércoles dentro de los dormitorios de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La tragedia ocurrió antes de las 3 p.m. en el local policial que se ubica en la calle San Juan de Dios. Según la información que se tiene en ese momento, el agente Rodrigo Ronaldo Ríos Calderón estaba manipulando un revólver cuando el arma disparó imprevistamente. La víctima fue evacuada de emergencia hacia el Hospital Goyeneche, pero llegó sin signos vitales, ya que la herida había sido muy grave.

Es así que, las autoridades continúan investigando las circunstancias del fallecimiento del suboficial, mientras se analizan las cámaras de seguridad y se recogen testimonios. Aunque se descarta el suicidio, la principal hipótesis apunta a un intento de fuga. El caso ha generado conmoción y cuestionamientos sobre lo ocurrido dentro de la comisaría.