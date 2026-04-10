Piura: Prestamista 'gota a gota' fue víctima de violento asalto cuando iba a cobrar dinero a tienda

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la región Piura, un prestamista 'gota a gota' fue víctima de un violento asalto cuando iba a cobrar dinero a tienda. Los delincuentes redujeron a la víctima y le arrebataron el dinero recaudado del día.

Delincuentes asaltan a prestamista 'gota a gota' en Piura

El destino le jugó en contra. En la calle Huáscar, en el distrito de Castilla, en Piura, un prestamista 'gota a gota' fue víctima de la delincuencia mientras esperaba en los exteriores de una tienda a una mujer para que le pague la cuota de dinero que le exige.

Minutos antes del asalto, el cobrador llegó a bordo de una motocicleta hasta el citado negocio, mientras esperaba a que la fémina a quien debía cobrar salga a pagarle, este sujeto revisaba su celular sin sospechar que era perseguido.

Una mototaxi pasó a toda velocidad delante de él, pero hizo caso omiso de su desplazamiento, sin sospechar que dentro delvehículo viajaban quienes lo tenían en la mira. Fue así que, tan solo segundos después, la unidad móvil retornó hasta el lugar donde se encontraba el hombre.

De allí descendieron hasta tres tipos, uno de ellos portaba casco y se dirigió directamente hacia su objetivo para empujarlo y jalonearlo advirtiéndole que se encontraba armado. En medio de dicho forcejeo, el hampóm le arrebató su dispositivo móvil, si bien la víctima intentó reaccionar, no pudo evitar ser reducido.

Además, otros dos tipos más aparecieron en escena. Uno de ellos logró golpear en el brazo del prestamista 'gota a gota' y junto al anterior le quitaron su morral donde guardaba el dinero recaudado de comerciantes del barrio. A ellos se sumó un tercer hombre quien actuó como campana vigilando la zona mientras se realizaba el atraco.

Policía Nacional inició investigaciones

Cabe señalar que, tras su cometido, los facinerosos abordaron nuevamente la mototaxi. Previamente a huir uno de ellos regresó brevemente para amenazar de muerte al cobrador.

Aunque no se ha presentado una denuncia formal como tal, la Policía Nacional del Perú inició las investigaciones tras tomar conocimiento del caso para poder identificar tanto a los asaltantes como al cobrador 'gota a gota'.

Como vemos, en el distrito de Castilla, en la región Piura, un prestamista 'gota a gota' fue asaltado violentamente cuando se encontraba esperando a una mujer para realizar el cobro diario, que realizaba constantemente en la zona. Los hampones lo redujeron y le arrebataron el dinero que recaudó así como también su celular.