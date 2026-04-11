Emergencia en Arequipa: Puente vehicular sufre COLAPSO y deja camión atrapado

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Grave emergencia. Como consecuencia de las intensas lluvias registradas este viernes en el distrito de Puyca, región Arequipa, la plataforma de un puente vehicular colapsó, dejando incrustado un camión en la estructura deshecha.

Colapso de puente vehicular restringe el tránsito en Arequipa

La destrucción parcial del puente se produjo este sábado 11 de abril en la provincia de Caravelí, en el sector de Tocario. Aparentemente, la falta de mantenimiento de la estructura, sumada a las precipitaciones pluviales, facilitó el colapso.

El lamentable incidente generó la interrupción del tránsito vehicular, afectando la conectividad hacia los anexos de Sayrosa, Cuspa y Occoruro. Ello fue reportado al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, el cual ya monitorea la situación.

Afortunadamente, no se han reportado daños a la vida ni a la salud de las personas.

Hasta el momento, el equipo técnico del distrito de Puyca lleva a cabo la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para coordinar las acciones correspondientes y restablecer el tránsito en el breve plazo posible.

Huaicos en Cusco bloquean carreteras y ponen en riesgo traslado de votantes

A pocas horas de las elecciones del 12 de abril, lluvias registradas en la provincia de La Convención, en Cusco, causaron deslizamientos y huaicos este sábado 11, que vienen impidiendo el tránsito vehicular y poniendo en riesgo el acceso de cientos de ciudadanos a sus centros de votación.

Según información brindada por Canal N, las zonas más afectadas por los desastre se encuentran en los distritos de Manitea y Villa Virgen, en donde las lluvias no han dado tregua en las últimas horas.

En Manitea, además, se reporta que los huaicos han arrasado una parte de la plataforma vial, impidiendo el tránsito de todo tipo de vehículos, incluido aquellos que transportaban a efectivos de las Fuerzas Armadas.

Ante estas circunstancias, los soldados, pertenecientes a la 33ª Brigada de Infantería, han tenido que descender de los vehículos y caminar largos tramos con su equipaje para llegar a los centros de votación a los que han sido asignados.

Aunque se reporta que los militares ya se hallan en sus puntos asignados y que el material electoral se encuentra en su destino, aún persiste la preocupación en torno a la movilidad de los electores, quienes mañana deberán trasladarse sorteando vías dañadas o bloqueadas y caminando extensos tramos a pie.

El grave colapso de un puente vehicular de Puyca en Arequipa se registró tras intensas lluvias de este viernes, dejando un vehículo de carga atrapado en la estructura deshecha.