Melissa Paredes confirma llegada de un nuevo bebé con tierna ecografía: "Oficialmente podemos contarlo"

Desde hace meses, Melissa Paredes y Anthony Aranda han expresado que desean convertirse en padres juntos, pero aún no han dado una fecha para volverlo realidad. Ahora, la actriz sorprendió al confirmar la llegada de un nuevo bebé con una tierna ecografía.

Melissa Paredes revela tierna ecografía

Hace tiempo que la pareja viene hablando de formar una familia juntos. Aunque en varias ocasiones han negado los rumores sobre un posible embarazo, Melissa Paredes sorprendió a todos sus seguidores con una publicación que confirmaría que los planes de ser padres siguen en pie.

En el video compartido en Instagram, la actriz mostró una ecografía mientras se le veía visiblemente emocionada. Sin dar mayores detalles sobre la fecha probable de parto, dejó entrever que la noticia tiene que ver con una tercera persona que está en la dulce espera y celebró con entusiasmo que se convertirá en tía.

"Oficialmente podemos contarlo... seremos tías", expresó Melissa, generando un efecto inmediato en sus seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de mensajes de felicitación y cariño.

Si bien Melissa ya es madre de una pequeña junto a su expareja Rodrigo Cuba, la actriz no ha ocultado que su deseo de tener un segundo hijo con Anthony Aranda sigue intacto.

¿Anthony Aranda desea ser padre?

Por su parte, Anthony Aranda también se pronunció sobre los fuertes rumores que circulaban. En una reciente entrevista con el programa Más Espectáculos, el bailarín expresó:

"Nosotros cuando tengamos algo que anunciar, no vamos a tener ningún problema en anunciarlo, en el momento que nosotros creamos conveniente. Tenemos planes de hace mucho tiempo, así que no hemos revelado exactamente si lo estamos buscando en este momento, en nuestros planes está, así que estamos felices".

Ante la consulta del periodista sobre si planean tener un bebé en el 2026, Anthony Aranda dijo: "Sí, lo estamos proyectando para ese año. Todo lo que hemos decidido en nuestro matrimonio ha sido de manera consciente".

El comentario del bailarín dejó claro que la pareja tiene un proyecto de familia en mente y que lo importante para ellos es disfrutar el momento a su ritmo, sin presiones externas.

La noticia corrió como pólvora en redes, pues muchos pensaron que Melissa Paredes finalmente había cumplido su sueño de convertirse en madre nuevamente junto a Anthony Aranda. Sin embargo, lo que realmente reveló la actriz es que no se trata de su embarazo, sino de una persona muy cercana a ella.