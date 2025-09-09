Recuperan vehículo robado en tiempo récord en la carretera Tacna-Tarata

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un operativo coordinado, la Policía Nacional del Perú (PNP) recuperó un vehículo robado en la carretera Tacna-Tarata, a tan solo una hora de haber sido denunciado como hurtado. El hecho ocurrió este fin de semana, en el distrito de Alto de la Alianza.

El ciudadano Fernando Gavino Phatti Mamani, de 59 años, denunció el robo de su automóvil de placa Z1R-142. Según explicó a las autoridades, estacionó momentáneamente su unidad a la altura de la asociación "Las Vegas", ubicado en el Cerro Intiorko, cuando al retornar observó que su vehículo se alejaba con dirección a la ciudad de Tacna, no logrando identificar a los autores.

Coordinación entre unidades

Tras reportarse el acto ilícito, la denuncia fue interpuesta en la Comisaría de Alto de la Alianza, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda. El personal policial coordinó con la Unidad de Prevención y Reacción Contra el Crimen (Unipracar), la Central 105, la División de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) y otras dependencias especializadas.

Gracias a esta articulación, aproximadamente una hora después del reporte, el vehículo robado fue ubicado sin daños, ni señales de forzamiento en la asociación de vivienda "28 de Agosto", en el distrito Gregorio Albarracín.

"Le agradezco bastante por su rápida intervención policial. Lo único que me queda es agradecer a la Policía Nacional por su gran apoyo", expresó el denunciante.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables del robo. Cabe señalar que, el vehículo fue encontrado estacionado en la vía pública y sin ocupantes en su interior.

Refuerzan la seguridad en el sur

En lo que va del año 2025, 4 515 policías egresaron a nivel nacional, de los cuales, 50 agentes han sido asignados a Tacna, provenientes de la Escuela Técnica de la Policía Nacional en Puno. Del mismo modo, otros 50 fueron a Moquegua.

En septiembre de 2024, ya se había desplegado un contingente de recién egresados a la "Ciudad Heroica". En esa oportunidad, el general Edinson Hernández Moreno, exjefe de la región policial de Tacna, indicó que los efectivos "han venido en calidad de destacado por 90 días, pero es prorrogable".

Asimismo, el Ministerio del Interior dispuso la asignación de 50 efectivos policiales adicionales en Moquegua, medida que permitirá reforzar las acciones de seguridad ciudadana en dicha región y enfrentará el incremento de actos delictivos. Sin embargo, la nueva asignación de policías no cubre el total de 125 efectivos, que fue el compromiso asumido por el exministro del Interior, Julio Díaz Zulueta ante la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala.

De esta manera, la PNP logra recuperar un vehículo reportado como robado en menos de 24 horas para la tranquilidad de su propietario.