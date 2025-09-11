Senamhi advierte fenómeno climatológico para las próximas 48 horas en seis regiones de la selva peruana

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad en seis regiones del Perú para las próximas 48 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Desde cuándo se registrarán las lloviznas?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera en la presencia de este fenómeno climatológico entre la medianoche del jueves 11 de septiembre hasta las 11:59 p. m. de mañana, viernes 12 de septiembre.

Según su reporte, las lluvias se registrarán en algunas provincias de las regiones de Amazonas, Huánuco, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali. En ese sentido, se esperan también descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h en la sierra norte y centro del país.

Para el jueves 11 de septiembre se prevén acumulados de lluvia alrededor de los 40 mm/día en la selva norte y valores cercanos a los 45 mm/día en la selva centro. Del mismo modo, para mañana, viernes 12, se calculan acumulados de lluvia de hasta 42 mm/día en la selva norte y valores aproximados a los 40 mm/día en la selva centro.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.