"Siempre tuve fe": El CONMOVEDOR reencuentro de un menor con su familia tras ser retenido 10 meses en Chile

Después de diez meses de estar retenido en Chile, un pequeño de tres años finalmente se encuentra en los brazos de su madre en Piura. La abuela del menor no pudo contener la emoción y agradeció a Dios y a todos aquellos que permitieron tener al menor nuevamente con su familia.

Como se recuerda, Diana Zapata Paiva remeció al país con su desgarrador pedido de tener de vuelta a su pequeño hijo, con quien viajó a Chile para buscar un futuro mejor, pero cuando todo parecía ir bien, de pronto fue despedida y desalojada del cuarto que alquilaba por falta de pago.

Sin nadie que la pueda ayudar en el extranjero, se vio obligada a dormir en el parque de La Cisterna del Parrón, en Santiago de Chile. Ante la escena, registrada el pasado 19 de diciembre, las autoridades tutelares de niños de Chile le quitaron la custodia y procedieron a deportarla, mientras que el niño fue enviado al albergue Drajin, en la ciudad de Pedro de Valdivia. Desde entonces, la familia ha luchado por lograr su repatriación.

Ante la lamentable escena, la abuela del menor, María Isabel Paiva Castro junto a otras personalidades levantaron su voz ante la embajada y la misma Defensoría del Pueblo de Piura para que los ayuden a que las autoridades chilenas entiendan que el menor tiene familia en Perú y no se encuentra abandonado.

Es así que tras trámites legales y lucha judicial, el pequeño de iniciales S.A.M.Z. logró ser entregado a su familia. La abuela del menor, María Isabel Paiva Castro, junto con la congresista Maricruz Zeta, que conoció el caso a través de Exitosa, fue la encargada de recibir al menor en el aeropuerto Guillermo Concha Iberico de Piura.

El reencuentro en el aeropuerto fue emotivo, ya que sus familiares aguardaban su llegada con gran expectativa, ansiosos de verlo después de casi un año de separación. Es en esta escena que la abuela no pudo evitar conmoverse y asegurar que nunca perdió la fe de volver a abrazarlo.