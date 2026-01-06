Traslado de 100 reos a Challapalca desata rechazo y alerta por inseguridad en Tacna

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció el traslado de 100 internos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, como parte de las acciones del Gobierno para combatir la extorsión y el crimen organizado. Los reclusos provienen de los establecimientos penitenciarios de Lurigancho, Ancón I, Miguel Castro Castro, Callao y Huaral, y están implicados en delitos como extorsión, sicariato, homicidio y organización criminal.

Del total de internos, 66 cuentan con sentencia y 34 se encuentran procesados. Según el INPE, el operativo se realizará este lunes 5 de enero, bajo estrictas medidas de seguridad y en coordinación con el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y otras autoridades competentes. La medida busca cortar las comunicaciones delictivas desde las cárceles y reforzar el principio de autoridad del Estado.

Rechazo y preocupación en Tacna

No obstante, el anuncio ha generado rechazo y preocupación en la región Tacna. El presidente del Frente de Defensa de Tacna, Dante Morales, manifestó que "nos ha dado un golpe a Tacna", al considerar que el traslado sobrepasa la capacidad límite del penal de Challapalca y podría agravar la inseguridad en la región.

Asimismo, indicó que el gremio se encuentra en reunión de carácter urgente y que en las próximas horas emitirán un pronunciamiento oficial. Morales agregó que se vienen realizando diligencias legales y esperan que las autoridades competentes se manifiesten sobre esta situación.

Antecedente de protestas en 2024

Cabe recordar que, como antecedente, la mañana del miércoles 30 de octubre de 2024, ciudadanos de Tacna acataron un paro en la frontera con Chile, en protesta por el anuncio de la ampliación del penal de Challapalca y ante la creciente crisis de inseguridad que se vivía a nivel nacional en ese momento.

La movilización, de carácter pacífico, fue impulsada por colectiveros y comerciantes, quienes convocaron a la ciudadanía a sumarse a la medida. Uno de los puntos focales de la protesta fue el bloqueo temporal del tránsito en la carretera Panamericana Sur, en el límite fronterizo entre Perú y Chile, lo que generó restricciones momentáneas al paso vehicular.

PNP anuncia refuerzo de la seguridad

El nuevo jefe de la Región Policial Tacna, general PNP Herbert Luna Velarde, afirmó que se extremarán las medidas de seguridad ante el ingreso de los internos al penal de Challapalca. Asimismo, adelantó que mantendrá una coordinación permanente con el Frente de Defensa de Tacna, que ha expresado su oposición al traslado de más delincuentes de alta peligrosidad al sur del país.

En relación con la vigilancia fronteriza para evitar el ingreso irregular de migrantes, Luna Velarde señaló que evaluará solicitar la prórroga del Estado de Emergencia, decretado por el Gobierno, el cual vence el próximo 28 de enero.